Emaús, el grupo espiritual que cambió la vida de Caritina Goyanes en su peor momento

Caritina Goyanes, hija de Carlos Goyanes ha sido enterrada en Madrid tras sufrir un infarto fulminante que acaba con su vida 19 días después de enterrar a su padre, el empresario Carlos Goyanes por la misma dolencia. Aunque su imagen publica estuvo caracterizada por la vitalidad y el positivismo, la empresaria vivió un fuerte punto de inflexión en su vida que le hizo casi tocar fondo. Gracias a su fe y su entrada en un grupo espiritual, logro levantar el vuelo, ¿qué es realmente Emaús?

Caritina Goyanes , pasó los últimos años de su vida rodeada de pleinitud y felicidad, como hemos sabido gracias a sus publicaciones en redes sociales y a la carta que su hermana Carla compartía llena de emoción hablando de la alegría que llenaba su presente inmediato con la que inundaba a sus seres queridos. Sin embargo, no todo fue fácil para Caritina. Ella misma se erigió durante un tiempo como un gran ejemplo de superación a seguir, confesando incluso, las dificultades que había tenido que atravesar, tanto profesionales como personales. Un importante bache del que salió gracias a la ayuda de su fe y un importante grupo de personas, para ella desconocidas en un principio, pero que consiguieron cambiar su vida de manera trascendental.

Caritina Goyanes. (Foto: Gtres)

Como ella mismo lo explicó en una entrevista realizada hace varios años esta experiencia le cambió de dentro a fuera en cuestión de fe: «Dios, la verdad es que siempre estuvo presente en mi vida, pero no en mi corazón. A mi me habían enseñado o estaba acostumbrada a la figura de un Dios más bien castigador y no es así claro». Presa de un momento de incertidumbre en su vida, Caritina sabía que tenía que hacer un cambio radical en su manera de entender lo que estaba viviendo. Unos momentos delicados que ella mismo describió de una forma sincera y abierta, hablando incluso de la crisis por la que atravesó su matrimonio : «Yo seguía con la misma ansiedad, el mismo estrés, con los mismos nervios, con los mismo gritos a todo el mundo, con un matrimonio vacío».

¿Qué es Emaús?

«Un día me hablaron de los retiros de Emaús. Me lo contó un amigo mío que yo le miraba como diciendo, está loco , pero se me quedó aquello del retiro en la cabeza (…) Me decían a no se quién le ha cambiado la vida y yo dije, pues vamos a probar». Con estas palabras comenzaba el relato de Caritina sobre las reuniones y retiros que le llevaron a dar un giro de 180º grados a la temporada más delicada de su vida.

Caritina Goyanes. (Foto: Gtres)

Los retiros de Emaús , desde su fundación en Miami en 1978, se han convertido en un fenómeno religioso que ha transformado la vida de miles de personas en el mundo. A España llegaron en 2009 de la mano del padre Enrique González Torres, de la parroquia de San Germán de Madrid y actualmente se celebra anualmente en esta parroquia dos retiros para hombres y mujeres a lo largo del año. Reuniones que a partir del año 2010 se han extendido a ciudades como Barcelona, Jerez, Zaragoza, Valencia, A Coruña, Palma de Mallorca y Bilbao.

Aunque es complicado hablar de la dinámica de estos retiros, ya que se trata de una experiencia espiritual personal e intrasferible, en su día, Caritina trató de darles forma con su propio testimonio:

«En Emaús tienes un encuentro personal con Jesús, con Dios. Yo personalmente no lo tuve la primera vez que estuve, pero sí se quedó en mí una semilla. A partir de ahí empecé a ir a las reuniones, a implicarme todo lo que podía y mi vida empezó a cambiar».

Caritina Goyanes, en un evento. (Foto: Gtres)

Se trata, como cuentan su propio sitio web, de un apostolado de las parroquias que impulsan los laicos y que está muy en relación con el espíritu de la Nueva Evangelización que promueve la Iglesia. Retiros para hombres y mujeres que se celebran por separado porque los sentimientos y emociones son diferentes y que cuentan con el acompañamiento espiritual de sacerdotes para la celebración de los sacramentos de la confesión y la Eucaristía.

Así fue la experiencia de Caritina

Como contó Caritina en su día, los resultados no son inmediatos en todos los casos, para ella el cambio llegó de manera gradual: «Es un camino muy largo, esto no fue cuestión de yo me fui a Emaús, estuve un fin de semana y salí teniendo una fe ciega. Para mí ahora Dios si está presente en mi matrimonio, es una experiencia distinta. Se podría decir que es un punto de inflexión en la vida de todo el mundo».

Haciendo apostolado con su propia experiencia, la empresaria finalizaba su testimonio con una idea rotunda que hoy cobra un nuevo significado: «Yo no conozco a nadie que me haya dicho, a mi personalmente no me sirve para nada haber estado en Emaús. Me encanta recibir la comunión y a mí eso me lo ha dado Emaus. Yo se lo recomiendo a todo el mundo».