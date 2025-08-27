Ni manicura francesa ni ‘baby nails’: el color de uñas que más se lleva es el de Sara Carbonero

El color de las uñas que más se lleva es el de Sara Carbonero, llega el momento de apostar por las llamadas baby nails. Las uñas son el espejo del alma, un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará de lleno en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Son tiempos de cambios y de apostar por una serie de detalles que pueden ser los que marcarán estos días.

La mujer que enamoró a media España desde su espacio de deportes de la televisión nacional sigue siendo tendencia de tal forma que, en sus redes sociales, todo el mundo está pendiente de cada uno de sus movimientos. Por lo que, quizás deberemos empezar a tener en cuenta determinados elementos que pueden acabar siendo lo que nos marque de cerca estas jornadas que pueden marcar la diferencia en estos días que tengamos más tiempo. Es hora de apostar claramente por una tendencia que puede ser la que nos acompañe en esta recta final del verano, de la mejor manera posible siguiendo el estilo de Sara Carbonero.

Ni baby nails ni manicura francesa

La manicura francesa es una de las formas de tener las uñas perfectamente hecha, con un estilo atemporal y del todo inesperado. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que puede ser esencial.

Este tipo de manicura la podemos hacer en casa y es siempre bonita, vamos a conseguir darle en estos días un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará de forma permanente. Es sencilla y siempre quedará bien, le pongas lo que le pongas.

Vamos a conseguir darles un extra de buenas sensaciones con la llegada de un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener. Es momento de poner sobre la mesa una nueva manicura que triunfa de la misma forma que la francesa, la llamada baby nails.

Este tipo de uñas ha sido tendencia en estos días y no es casualidad, estamos ante un tipo de manicura que puede acabar siendo lo que nos marque de cerca cuando queremos disfrutar de las vacaciones con una buena manicura o para darle un plus de buenas sensaciones. Sara Carbonero busca una manicura muy diferente.

El color de uñas que más se lleva es el de Sara Carbonero

Los expertos de Nails Factory nos explican la forma de conseguir una manicura francesa perfecta en todos los sentidos. Un buen básico que puede acabar siendo lo que marcará estos días que quedan de verano:

Clásico. Es la versión original y más reconocida de la manicura francesa. Consiste en aplicar esmalte blanco en la punta de la uña y uno rosado o natural en el resto. Esta técnica proporciona un aspecto limpio y pulido, perfecto para cualquier ocasión.

Invertido. También conocido como “reverse french», es una variación moderna de la manicura francesa. En lugar de pintar la punta de la uña de blanco, se aplica el esmalte blanco en la base, cerca de la cutícula, mientras que el resto queda con un tono neutro o transparente.

Glitter. Si buscas añadir un toque de brillo y glamour a tu manicura francesa, es la opción perfecta. Después de pintar la punta de la uña con esmalte blanco, se añade una capa de esmalte transparente con purpurina o glitter. Esto crea un efecto deslumbrante ideal para eventos especiales o para darle un toque de sofisticación a tu estilo diario.

Colores. Es perfecta para aquellos que desean un giro más atrevido en la clásica manicura francesa. En lugar de utilizar el tradicional esmalte blanco en la punta de la uña, se pueden experimentar con diferentes tonos para crear un aspecto único y personalizado. Desde pasteles suaves hasta los vibrantes y audaces, las posibilidades son infinitas.

Forma de V. Aquí, la línea blanca se pinta en forma de una “V” invertida en la punta de la uña. Este estilo ayuda a darles un aspecto más alargado y elegante.

Con diseño. Esta variación permite añadir detalles creativos y artísticos a la clásica manicura francesa.

La opción que ha elegido Sara Carbonero es en tonos mocca, es decir, un color marrón que puede acabar siendo el que marcará estas jornadas que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Es hora de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que puede ser claro.

Este tipo de elementos son los que marcarán estos días de verano. El color teja o el marrón es uno de los que más se llevan, por lo que, quizás deberemos apostar por él. En este final de verano e inicio del otoño, conseguiremos un extra de buenas sensaciones con este tipo de detalles.