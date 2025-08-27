El accidente de India Martínez que casi acaba en tragedia: "La rueda estaba destrozada"

El pasado fin de semana no ha sido nada tranquilo para India Martínez. La cantante ofreció un concierto en el Starlite Marbella que terminó con un revés de salud que ella misma compartió en sus redes sociales, aclarando que se sintió indispuesta y que tuvo que ser auxiliada por sanitarios del equipo. «A veces creo que soy de acero y aguanto lo que me echen, me creo eso que me dicen de que puedo con todo y más, hasta que el cuerpo dice que no hay que escucharse […] Todo sobreesfuerzo trae sus consecuencias», manifestaba.

Finalmente, todo quedó en un susto, aunque lo cierto es que no fue el único que vivió. Y es que cuando su equipo y ella recogieron sus cosas y pusieron rumbo a Santa Fe, la localidad de Granada en la que tenía programado su próximo concierto, sufrieron un accidente en la carretera que podría haberles costado la vida.

«Íbamos de Marbella a Santa Fe cuando adelantando a un camión, algún objeto se desprende de este mismo y da en nuestra rueda», comenzaba a contar en sus redes sociales. «La rueda se quedó vacía rápidamente, salpicando trozos hacia todas partes y, cuando paramos, salí del coche y vi que estaba totalmente destrozada», continuaba contando. Añadía que, «por suerte, todo quedó en susto y que pudieron llegar al concierto que tenía programado», aunque lo cierto es que llegaron más tarde de lo previsto, algo que parece que no importó al público.

«Empezamos un poco tarde, pero me recibisteis con el cariño incondicional de siempre, hicisteis que se me olvidaran todos los problemas y la noche se acabó convirtiendo en una fiesta», expresaba, anunciando que será el próximo 30 de agosto cuando se vuelva a subir a los escenarios para reencontrarse con su público de San Fernando, Cádiz. «Seguimos celebrando la vida, que es muy bonita», concluía.

Como no podía ser de otra manera, la publicación no tardó en llenarse de comentarios por parte de sus fans, los cuales se mostraron muy preocupados por el bienestar de la intérprete de 90 minutos. «Qué miedo, menos mal que no os ha pasado nada grave», «Madre mía, qué peligro», «Menos mal que todo ha quedado en un susto y lo podéis contar», «Cada cosa que se te pone por delante lo afrontas con una sonrisa. Espero que te recuperes pronto del susto», escribían algunos de los internautas.