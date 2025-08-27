Henry Méndez está en el centro de la polémica. El artista de República Dominicana, aunque afincado en España desde joven, fue muy crítico recientemente con el sistema político y, concretamente, con los partidos que gobiernan ahora en el país. A pesar de la libertad de expresión, que por derecho tiene el cantante, el PSOE ha decidido censurar, in extremis, al intérprete de El Tiburón.

El PSOE toma medidas contra Henry Méndez

«Yo no soy socialista, odio a los rojos, vota a Abascal, vota a Mariano Rajoy, vota a quien te de la gana», fueron las palabras de Méndez que tanto han enfadado al Gobierno de España. En uno de sus shows, el artista latinoamericano no dudó en dar su postura política -al igual que tantos rostros conocidos han apoyado, al contrario, a la izquierda del espectro político-. Sus palabras causaron un gran enfado en el Partido Socialista de Madrid, que en las últimas horas emitió un comunicado en el que avisaron que iban a cancelar la actuación del cantante en Villa de Vallecas. «Desde el PSOE pedimos su cancelación inmediata y su sustitución por un(a) artista que traiga música y buen rollo, no odio y enfrentamiento. Puede que el señor Méndez no lo sepa, pero en las elecciones municipales que dieron el triunfo al mismo Partido Popular que ahora le contrata, el 52% de los votos en Villa de Vallecas fueron a partidos rojos. Resulta inaceptable que se pague con dinero público a un cantante que se vanagloria de odiar a las personas de izquierda», apuntó Ignacio Benito, edil del PSOE, en su cuenta de X -llamado anteriormente Twitter-.

Henry Méndez. (FOTO: GTRES)

¿Actuará finalmente en Vallecas?

Sin embargo, el PSOE parece no haberse salido con la suya. Prueba de ello es que José Fernández, el delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid, ha dejado claro que «no creen en la cultura de la cancelación»: «La cultura no tiene ideología. Igual que ha habido otras desafortunadas declaraciones, donde se ha dicho que todo aquel que votaba PP era fascista o donde se ha acusado al PP de un golpe de Estado, no dejan de ser grandes artistas. La cultura es otra cosa, yo creo que hay que leer de todo, no hay que mirar las ideologías».

Con este comunicado, Fernández ha confirmado que Méndez sí que actuará el próximo 13 de septiembre en la Villa de Vallecas, aunque sí que ha apuntado que, «no comparten declaraciones desafortunadas donde se incluye la palabra odio».

Por su parte, Henry Méndez también se ha pronunciado sobre la polémica. Aunque ha anunciado que dará las explicaciones pertinentes, ha adelantado lo que opina al respecto: «Se trata de un vídeo editado y sacado de contexto. Estoy tranquilo para los que se piensan que insultándome van a romper mi paz».