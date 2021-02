Mucho se ha especulado sobre la relación entre el Rey Felipe y su padre. Fuentes de toda solvencia aseguran que entre padre e hijo el contacto es escaso y que no son muchas las ocasiones en las que hablan. No es novedad y no es de ahora. Ya en los últimos años del reinado del emérito la tensión era palpable entre ambos. No obstante, sigue permaneciendo intacto el cariño paterno filial y, aunque en todas las casas cuecen habas, y la Casa Real no es una excepción, los lazos familiares están por encima de todo, al menos en algunos días especiales. Prueba de ello es lo ocurrido el pasado 5 de enero. Ese día, en la víspera del día de Reyes, don Juan Carlos cumplió 83 años y recibió una llamada muy especial: la de sus nietas Leonor y Sofia, un acontecimiento que ‘LOOK’ ha podido saber en exclusiva.

Leonor y Sofia son dos adolescentes de 15 e 13 años que viven muy protegidas por sus padres entre los muros de Zarzuela y de las cuales muy poco se sabe. Por ello, cobra aun más valor la información a la que ha tenido acceso este diario. El pasado 5 de enero, con motivo del cumpleaños de don Juan Carlos, la princesa de Asturias y su hermana, con la complicidad de su padre y el conocimiento de su madre, llamaron a su abuelo para felicitarle. Lo hicieron desde el teléfono fijo del Pabellón del Príncipe alrededor de las 11 de la mañana, 14 horas en Emiratos Árabes Unidos. Don Juan Carlos, quien estaba acompañado por sus hijas doña Elena y doña Cristina, se disponía a comer cuando fue sorprendido por la tierna llamada.

Según ha podido saber ‘LOOK’, la llamada no fue muy extensa, pero suficiente para que abuelo y nietas tuvieran una charla amena y conciliadora. Al Rey emérito le sorprendió la soltura de sus nietas, principalmente de Leonor, bastante más retraída que su hermana Sofía, y agradeció enormemente el gesto. Tras las felicitaciones de rigor y después de que ambas le preguntaran a su abuelo cómo se encontraba, las hijas de los Reyes pasaron el teléfono a su padre, quien también tuvo ocasión de felicitar a su padre por su aniversario. Las fuentes consultadas transmiten que a don Juan Carlos, dicha llamada le reconfortó mucho y que fue para él “muy emotiva y un chute de optimismo”. Las mismas fuentes aseguran que “don Juan Carlos habló ese día con todos sus nietos, recibió muchas

muestras de cariño por parte de su familia, y que absolutamente todos le felicitaron”. A la pregunta de si habló también con doña Sofia y doña Letizia, la misma fuente repite: “todos. El Rey habló con todos. Es un día que estoy seguro no va a olvidar”. Sin duda, una jornada marcada por las emociones para un hombre al que parecen haber condenado al destierro y al ostracismo pero que muy seguramente, aunque lejos, ese día pudo volver a saborear el calor de los suyos.

La princesa de Asturias estudiará el bachillerato en Gales

No es la única noticia de la semana respecto a Leonor. Según ha comunicado la Casa Real, la heredera de la Corona estudiará los dos próximos cursos escolares fuera de España. La princesa de Asturias se formará en el prestigioso internado UWC Atlantic College en Gales, uno de los centros educativos favoritos de los royal europeos. Allí han estudiado la princesa Elizabeth de Bélgica o el actual Rey de Holanda, Guillermo Alejandro. Un paso más en la educación de la heredera a la que a buen seguro le costará separarse de su hermana y de sus padres. Nobleza obliga