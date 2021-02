La noticia de la marcha de la princesa Leonor, que cursará el bachillerato en un prestigioso internado de Gales, se convirtió ayer en protagonista de grandes titulares tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La heredera al trono de España sigue así los pasos de su padre, Felipe VI, que marchó a Canadá a la misma edad que lo hará su primogénita al Reino Unido.

Fue a través de un comunicado oficial como la Casa Real anunció el futuro de la Princesa de Asturias y desde el mismo momento que se hizo público el nombre de UWC Atlantic College los artículos sobre el centro se multiplicaron por docenas. El centro en cuestión pertenece a la institución Colegios del Mundo Unidos, una unión de 18 escuelas alrededor del mundo que comparten una específica manera de formación y por cuyas aulas han pasado otros royal como Elisabeth de Bélgica, Guillermo de Holanda o Raiyah de Jordania.

Sin duda una de las características más llamativas de los centro UWC es su proceso de selección, ya que es completamente anónimo. Según reveló el pasado miércoles Berta Fraguas, directora de la sucursal española de UWC, «todo empieza con un proceso completamente anónimo, que es un impreso de solicitud que pasa por distintas fases de evaluación. Es en la última fase cuando ya tenemos al candidato en frente y ya sí que hay una entrevista y otra serie de pruebas”. Para Fraguas fue importante destacar que no es hasta el final, cuando ya se ha elegido al candidato, que se conoce la verdadera identidad del alumno. “Primero hay un proceso ciego, incluso la entrevista es ciega. El candidato tiene un apodo, pero no tiene su nombre real. Nosotros no conocemos al candidato en ningún momento y en el impreso es también todo ciego”.

Dadas las llamativas condiciones del proceso de selección, que trata de asegurar así que no exista ningún tipo de desigualdad o trato de favor hacia ninguno de los alumnos seleccionados, que el UWC College de Gales haya emitido un comunicado dando la bienvenida a la Princesa Leonor es algo que no termina de encajar con sus valores de selección. Y la polémica no se ha hecho esperar. Dicho escrito, colgado en su propia web, recoge las palabras de Peter T.Howe, director del colegio.

“Esperamos dar la bienvenida a Su Alteza Real la Princesa Leonor de Asturias como una de las candidatas españolas para asistir a UWC Atlantic en 2021. Ella se unirá a una comunidad de 360 ​​estudiantes de todo el mundo seleccionados por su promesa y potencial dentro de sus circunstancias individuales. De acuerdo con el enfoque educativo único de UWC, nuestros estudiantes pueden variar desde la realeza hasta los refugiados (…) “Estamos encantados de que la princesa se una a nosotros. Como estudiante que ingresa a UWC Atlantic, será parte de un maravilloso grupo de jóvenes vibrantes que viven y aprenden juntos. Esperamos que disfrute mucho de su tiempo en Gales y no tenemos ninguna duda de que prosperará como miembro de nuestra increíble comunidad».

Las palabras de Peter T.Howe han sido recogidas también por una de las varias cuentas de Instagram de los centros UWC, lo que ha dado pie a que numerosos seguidores y alumnos del Atlantic muestren su desencanto con el gesto, ya que entienden que traiciona los valores de igualdad con los que predican. Comentarios cómo “¿dónde está el post dedicado personalmente para mí?”, “¿qué significa este favoritismo?” o “No encuentro el post que el colegio me ha dedicado a mí por venir de Palestina” se mezclan con otros más extensos en los que se pone en duda la necesidad de un comunicado así por parte del colegio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UWC Atlantic (@uwcatlantic)

El revuelo ha sido tal que, además, hay quienes ponen en duda que, tras la llegada de Leonor, el funcionamiento del internado cambie condicionando así la experiencia de otros alumnos: “¿Todos los estudiantes reciben el mismo tipo de anuncio / publicación personal? Quiero decir, bien por ella, espero que pueda disfrutar de la experiencia completa de UWC, que también incluye ser tratada por igual. Esta es realmente una publicación desafortunada. ¿UWC Atlantic ahora le da más valor a un estudiante porque es una futura reina? ¿El hecho de que ella sea una futura monarca cambiará la experiencia del resto de los estudiantes? Sinceramente espero que no”.

Los mensajes se multiplican con el paso de las horas, lo que ha llevado al centro a contestar a dichos post y revelar la razón por la que han hecho algo así, alegando que la noticia ha despertado tanto interés entre la prensa internacional que no han dudado en usarla como un altavoz para transmitir sus valores. “Gracias por estas publicaciones y las preocupaciones que expresáis. Por supuesto, trataremos a Leonor como una estudiante más de UWC cuando llegue. Eso es lo que ella también querrá. Tuvimos que considerar que esto se estaba convirtiendo en una gran historia mediática y sentimos que era importante liderar y apropiarnos de la historia desde la perspectiva del Centro, tanto en el trato con los medios internacionales como en nuestras propias redes sociales, de lo contrario habríamos dejado un brecha. Es muy difícil lograr el equilibrio correcto, y cuando los periodistas de todo el mundo solicitan información, sentimos que también tenemos que aprovechar la oportunidad para aclarar nuestro mensaje también, para los estudiantes, exalumnos, familias y todos los que se interesan por el Atlantic College”.

Sin duda un problema inesperado cuya gran víctima será la Princesa de Asturias, ya que llegar nueva a un colegio en el que además tendrá que vivir ya parecía una aventura complicada sin contar con el rechazo que hacia su traslado ya han expresado algunos estudiantes del Colegio. Lo cierto es que el UWC Atlantic College es un colegio de prestigio al que sin duda la hermana de la Infanta Sofía se adaptará, pudiendo disfrutar de su amplísima oferta formativa y tirando por tierra cualquier prejuicio que el anuncio haya podido generar.