Así ha sido el proceso de admisión que ha tenido que superar la princesa Leonor

La princesa Leonor va a seguir los pasos de su padre, el rey Felipe, y como él hiciera en su juventud, va a trasladarse al extranjero para cursar sus estudios. Cuando termine este curso académico, Leonor se mudará a Gale para estudiar en el UWC Atlantic College, un reconocido centro internacional por cuyas aulas han pasado otros royals como Elisabeth de Bélgica, que terminó el bachiller este pasado año, el rey Guillermo de Holanda o Raiyah de Jordania, la hija pequeña de los reyes Hussein y Noor.

El UWC Atlantic College pertenece a la institución Colegios del Mundo Unidos, a la que pertenecen 18 centros repartidos a lo largo del mundo y que somete a sus estudiantes a un proceso de selección que, por supuesto, también ha tenido que hacer y superar la princesa de Asturias. Berta Fraguas, directora de la Fundación Colegios del Mundo Unidos en España ha explicado en qué consiste el exhaustivo proceso de selección por el que ha pasado la hija de Felipe VI.

“Nosotros seleccionamos a chicos y chicas españoles, me da igual quien sea, lo único que tiene que superar el proceso de selección. Los criterios son básicamente curiosidad y motivación intelectual, este es uno de los aspectos que evaluamos, la genuina necesidad de aprender sobre el mundo que nos rodea, el interés por preocupaciones globales y locales. Buscamos compromiso activo y lo evaluamos, con la capacidad de desarrollar actividad que contribuyen a mejorar el entorno, tienen la obligación de hacer un servicio social en la comunidad en la que esté el colegio. Con lo cual es importante que identifiquemos ese compromiso activo”.

A esto, hay que añadir que el alumno debe tener “competencias sociales, la capacidad de actuar en grupo, trabajar en equipo, expresarse adecuadamente” y “la resiliencia y la responsabilidad personal, porque esto al final es un reto”, explica. Todo ello es clave teniendo puesto que los seleccionados tendrán que convivir con chicos y chicas de más de 80 nacionalidades de muy diferente estrato socioeconómico. “Hay que tener en cuenta que aproximadamente un 75% de los alumnos tienen beca, total o parcial. Y, por último, evaluamos la motivación para ir a un colegio en ‘Mundo Unido’, porque no es un colegio académico tradicional, por así decirlo. Tienen que querer implicarse en un proyecto educativo que promueve el entendimiento internacional, que quiere contribuir y aportar para cambiar el mundo. Entonces no es solo estudiar, tienen que tener todo eso además”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UWC Atlantic College 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@uwc_ac)

Todos estos valores se buscan en un proceso de selección que comienza con algo tan corriente como una solicitud escrita. “Empieza con un proceso completamente anónimo, que es un impreso de solicitud que pasa por distintas fases de evaluación. Es en la última fase cuando ya tenemos al candidato en frente y ya sí que hay una entrevista y otra serie de pruebas”, cuenta Berta, que desvela que todo el proceso es anónimo y en ningún caso se conoce el nombre o la identidad de los solicitantes de plaza. “primero hay un proceso ciego, incluso la entrevista es ciega. El candidato tiene un apodo, pero no tiene su nombre real. Nosotros no conocemos al candidato en ningún momento y en el impreso es también todo ciego”.

De este modo, la institución garantiza que todos sus futuros alumnos tengan la misma posibilidad de obtener plaza en uno de sus 18 colegios. “Porque buscamos chicos y chicas que realmente vivan esta experiencia de manera optima y estén preparados para ella. Y ahí da igual cómo se llamen. Si no están preparados y van a pasarlo peor que mejor, de poco sirve. Con lo cual nosotros tenemos que seleccionar única y exclusivamente en función del candidato. Ninguna otra consideración”.

Es por eso que hasta que no llegó el turno de las entrevistas no fueron conscientes de que la princesa Leonor era una de las solicitantes. “No nos avisaron antes de que fuera a venir ella. Su proceso ha sido completamente anónimo, igual que el resto. Nosotros no sabemos de antemano a quienes vamos a tener en frente. Y no es la primera vez que entrevistamos a alguien conocido. Supimos que era ella cuando la vimos por primera vez, porque hasta esa entrevista no sabíamos nada ni de ella ni del resto. Nunca sabemos a quién tenemos delante”.

Por el momento, la institución no se ha visto con los reyes Felipe y Letizia y es que ellos comunican la noticia a los alumnos y ellos a sus padres. “El proceso acaba de terminar y a partir de ahora empezaremos a tener un poco más de relación con los padres, pero de cara a la orientación del próximo curso académico, ni mucho menos una relación personal. Con los Reyes todavía no hemos hablado. Bueno, igual que con el resto de los padres, solo a través de comunicaciones por escrito”, termina diciendo.