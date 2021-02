Don Juan Carlos recibirá la visita de sus hijas, las infantas Elena y Cristina

Ha pasado ya medio año desde que el rey emérito anunciara que se marchaba de España. «Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España», fue parte de lo que se pudo leer en el comunicado emitido por la Corona. Pese a los rumores que apuntaban que estas navidades don Juan Carlos volvía a España, lo cierto es que no fue así y el que fue rey de España alargó su estancia en Abu Dabi, donde lleva desde entonces. La revista ‘Vanitatis’ ha podido saber en exclusiva que esta semana se reencontrará con sus dos hijas: las infantas Elena y Cristina.

Ha pasado ya un mes desde que la infanta Elena visitara a su padre. Sin embargo, pasará también esta semana junto a él y su hermana. Fue este sábado a mediodía cuando tomó un avión desde el aeropuerto Adolfo-Suárez Madrid-Barajas con destino Emiratos Árabes, un destino que conoce a la perfección, ya que es la tercera vez que visita a don Juan Carlos. De esta manera, se rompre el secretismo al que han estado ligados los últimos meses, pues cada vez son más habituales estos viajes para poder estar al lado del emérito en estos tiempos tan difíciles para él.

Esta vez no solo ha viajado la infanta Elena, la infanta Cristina también se reencontrará con su padre en los próximos días. Su trayecto ha sido diferente y por ese motivo no han podido volar juntas. La hermana menor del rey Felipe VI voló desde Ginebra a España para estar con su marido, Iñaki Urdangarin que sale cada fin de semana de prisión -ya que ha sido autorizado con un tercer grado-. De esta manera, la Infanta ha pasado estos dos últimos días con su marido y ha volado a Emiratos este domingo. Un día después que su hermana. No obstante, la vuelta sí la harán conjuntamente a finales de semana, en el mismo avión. Al igual que sí se sabe que la infanta Elena sí ha viajado más veces no han transcendido más datos sobre si la infanta Cristina ha volado a Oriente en otras ocasiones.

Por otro lado, con quien todavía no ha tenido un encuentro ha sido con su hijo, el rey Felipe VI. Sin embargo,fuentes cercanas al marido de la reina Letizia han apuntado a ‘El cierre digital’ que: «No se descarta un encuentro próximo con su padre, don Juan Carlos, en Abu Dabi. Solo en el sentido propiamente familiar, de padre e hijo, por lo que Felipe VI podría estar planeando un acercamiento para estrechar esos lazos ahora perdidos».

Destacar que, durante el tradicional discurso que tiene lugar cada 24 de diciembre, el Rey recalcó unas palabras que tienen que ver con la situación actual que está viviendo con su padre. «Los principios morales y éticos nos obligan a todos sin excepciones; y están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personas o familiares», llegó a decir el rey Felipe VI.