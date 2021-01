Poco a poco los royals de todo el mundo van recibiendo la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Este fin de semana, coincidiendo con el cumpleaños de Kate Middleton, era a la reina Isabel y al duque de Edimburgo a quienes se les administraba la primera dosis de la vacuna de Pfizer y se espera que de cara a finales de mes se les pueda inocular la segunda dosis. Tal como se había confirmado a principios de la campaña en el Reino Unido, la monarca y su familia no iba a tener ningún tipo de trato preferencial en cuanto a este tema y ha recibido la dosis según estaba marcado en el plan del Gobierno. Al igual que Isabel II, numerosos miembros de la realeza en todo el mundo ya se encuentran parcialmente inmunizados. Tal es el caso del rey Salmán de Arabia Saudí, íntimo amigo del rey Juan Carlos, que ha recibido la primera dosis de la vacuna hace apenas unos días.

#WATCH: #SaudiArabia’s Crown Prince Mohammed bin Salman receives his first dose of a #COVID19 vaccine on Friday. Read more here: https://t.co/wWANuP3Ks5 pic.twitter.com/AteUMxa9ul

— Arab News (@arabnews) December 25, 2020