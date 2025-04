Don Emelio, el restaurante que ha conquistado a la princesa Leonor durante su viaje a Chile

«Cocina de temporada con influencia mediterránea y toques españoles, pescados de roca, postres caseros y vinos boutique». Esta es la carta de presentación del restaurante elegido por la princesa de Asturias. Don Emelio, situado en Viña del Mar (Chile), destaca por su cocina de pescados y mariscos de temporada y así se define en sus redes sociales.

Durante su travesía marina, la hija de Felipe VI y sus compañeros han tenido varias paradas en las que han podido disfrutar de tiempo libre. En esta ocasión, el grupo de guardiamarinas se ha decantado por Don Emelio. El propietario, Marcelo Assicie, se mostró muy contento por la visita: «Esto fue un regalo que la vida nos dio de recibir a alguien, que no va a volver a pasar (…). Esto no se gestó, sino (fue) por una mera casualidad. O sea, yo no preparé, yo no tengo contacto con nadie, yo no conozco a nadie. O sea, esto fue como si tú vienes al restaurante y te presentas», explicaba emocionado a los medios locales del país.

La princesa Leonor en Chile. (Foto: Instagram)

El dueño de la casa de comidas conoció a quién correspondía la reserva momentos antes de que el grupo de guardiamarinas llegara al establecimiento. Muy involucrado con la visita real, Assicie confiesa que habló con todos los trabajadores y clientes previamente. «No hubo fotografías, yo les expliqué a todos. Entendieron perfectamente bien. Ella estuvo comiendo en un restaurante sencillo. Yo decía: esta es una persona que come en sitios lujosísimos, en palacios, y bueno, está comiendo en un restaurante plebeyo, y está comiendo sabroso», comentaba con orgullo. Además, para salvaguardar su intimidad, preparó un pequeño reservado en el que la joven pudo compartir una comida agradable y tranquila con sus compañeros.

Las noches de Emelio

El establecimiento chileno cuenta con una programación especial de jueves a sábado desde el pasado mes de enero. A partir de las siete de la tarde los clientes que hayan hecho su reserva podrán disfrutar de lo que ofrecen. Los «jueves de picoteo» podrás elegir, por 29.800 pesos chilenos, entre la tablita mar & tierra, fish and chips o la tabla campesina. Las tres propuestas pensadas para 2 personas y acompañadas de una jarrita de Pisco sour.

Tablita de mar&tierra que ofrece Don Emelio. (Foto: instagram)

Los viernes es el turno de la pasta elaborada por el chef Andrés Velásquez. Fetuccinis, rellena o gnocchis para combinar con la salsa que más te guste. Elige uno por 19.800 pesos chilenos acompañado de una copa de vino.

Fetuccini del mar en Don Emelio. (Foto: instagram)

El último día cobra protagonismo la carne. Sábado experiencia te ofrece 3 cortes: costillar, asado o entraña. Acompañados de papas al romero, puré picante o ensalada y bañado con una copa de sangría. También por 19.800 pesos chilenos.