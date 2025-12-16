Los detalles del viaje a Estados Unidos de la Reina Sofía la semana del cumpleaños de Felipe VI

Ya hay fecha para una de las citas internacionales más importantes de la agenda de la Reina Sofía. El Queen Sofia Spanish Institute (QSSI), con sede en la ciudad de Nueva York, ha confirmado que la ceremonia de entrega de los Premios Sophia a la Excelencia se va a llevar a cabo en Miami el próximo mes de enero, la misma semana del 58 cumpleaños del Rey Felipe. Una velada que tendrá lugar el día 28 en el Museo de Arte Pérez por la tarde, con la presencia de la madre de Felipe VI, que viajará hasta allí para presidir el acto.

Este año la entrega de los galardones se va a celebrar en un momento muy especial. Durante 2026 se conmemoran el 250 aniversario de los lazos entre España y Estados Unidos y, aprovechando esta ocasión, la gala pretende celebrar este hito histórico en las relaciones entre ambos países y ambas culturas. En esta ocasión, el Premio Sophia a la Excelencia se va a otorgar a Jorge M. y Darlene Pérez y Frank y Haydée Rainieri.

La Reina Sofía en Washington en un acto del QSSI. (Foto: Gtres)

El Premio Sophia a la Excelencia recibe su nombre de la palabra griega cuyo significado es sabiduría. Este galardón se otorga a personas u organizaciones que hayan contribuido activamente a fomentar el aprecio por España y el mundo hispanohablante a través de la sabiduría y el humanitarismo. Desde el año 1978 y hasta 2018, el QSSI otorgó de manera anual las Medallas de Oro a personalidades entre las que se encuentran Santiago Calatrava, Julio Iglesias, Antonio Banderas, la selección nacional de fútbol de España, Monsterrat Caballé o el propio Felipe VI.

En 2018 empezó a otorgarse el Premio Sophia a la Excelencia, un galardón que honra la sabiduría y el humanitarismo de la patrona de la organización, Su Majestad la Reina Sofía. Este premio se ha entregado a figuras destacadas como el director Gustavo Dudamel, Gloria y Emilio Estefan, Carmen Iglesias, José Andrés, Carlos Slim, Plácido Domingo o Elena Barraquer.

La Reina Sofía en un acto en Nueva York. (Foto: Gtres)

La vinculación de doña Sofía con el QSSI

A pesar de la distancia -la sede del QSSI está en Nueva York-, la Reina Sofía está muy al tanto de la actividad de la entidad y permanece pendiente de todos sus movimientos. Además de participar de manera anual en la entrega de su premio más importante, la madre del Rey Felipe VI también asiste a reuniones que se celebran puntualmente en Madrid.

Por ejemplo, el pasado mes de septiembre, doña Sofía viajó a Washington, donde participó en varias actividades del Queen Sofia Spanish Institute, entre ellas, una reunión del Comité Ejecutivo del Patronato y asistió al II Simposio America&Spain, en el marco del aniversario que se está celebrando.

La Reina Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

La intensa agenda de la Reina Sofía

A pesar de que ya está cerca de los 90 años, la Reina Sofía continúa teniendo una agenda muy intensa, tanto en el marco de las actividades de la Casa de S.M. el Rey como a través de la Fundación Reina Sofía. La madre del Rey Felipe VI sigue siendo un apoyo esencial para la Corona, sobre todo hasta que la princesa Leonor y la infanta Sofía se integren en el día a día de la agenda oficial.