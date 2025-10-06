El derroche de estilo de Estefanía de Mónaco junto a Eva Longoria

Aunque su presencia pública es cada vez más limitada -ella misma anunció el pasado mes de julio que ya daba por concluida su actividad institucional y dijo que se iba a limitar a sus causas solidarias-, este fin de semana la princesa Estefanía de Mónaco ha brillado con luz propia en una de las citas más esperadas del Principado.

Acompañada de dos de sus hijos, su nuera y su ahijado, Alexandre Grimaldi, la princesa ha acaparado toda la atención en la Gala Global Gift de la fundación de Eva Longoria y María Bravo que se ha celebrado en la Salle Empire del Hôtel de Paris de Mónaco. Una cita en la que su hija Camille ha tenido un papel muy destacado, ya que ha ejercido como organizadora del evento.

La princesa Estefanía de Mónaco en una gala. (Foto: Gtres)

Fue precisamente la sobrina de Alberto de Mónaco la que consiguió que la gala de la fundación de María Bravo y Eva Longoria eligiera el Principado como escenario. Este proyecto fue una de las primeras iniciativas de la consultora fundada por Camille Gottlieb y su amiga Medy Anthony. La Fundación Global Gift es una organización fundada en 2013 con el objetivo de crear un impacto positivo en la vida de niños, mujeres y familias, que se encuentren en situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social.

La hermana del príncipe Alberto siempre ha estado un poco en la sombra de la princesa Carolina, considerada un icono de estilo atemporal. A Estefanía se la ha conocido más por sus polémicas y por ser una princesa rebelde que por su elegancia y su sofisticación. Sin embargo, en los años 80 incluso emprendió una carrera como diseñadora y sus looks traspasaban fronteras. Un testigo que ha recogido su hija mayor, Pauline, para la que ha llegado a ejercer como modelo en la marca Alter Designs. Precisamente Pauline ha sido una de las grandes ausentes en esta cita solidaria.

Eva Longoria con el hijo de Estefanía de Mónaco en una gala. (Foto: Gtres)

A pesar de que en la mayoría de los actos en los que ha participado en los últimos años no ha llamado especialmente la atención por sus estilismos, esta vez la princesa ha derrochado elegancia con un diseño vintage. Estefanía ha elegido para la ocasión un vestido de color negro con escote asimétrico y detalle joya en el hombro que llevó por primera vez en el año 1996 y que también ha lucido su hija menor, Camille.

Rodeada de sus seres queridos

A pesar de que en esta velada la princesa no estuvo acompañada ni por sus hermanos ni tampoco por sus sobrinos, sí que ha contado con la compañía de dos de sus hijos -Louis y Camille-, así como de su nuera Marie y de su ahijado. La presencia de Alexandre Grimaldi ha resultado especialmente llamativa. El hijo que Alberto de Mónaco tuvo con la ex azafata togolesa Nicole Coste tiene una relación muy estrecha con su tía Estefanía y con sus primos Ducruet y Gottlieb. Un vínculo que no se extiende de la misma manera con la familia de la princesa de Hannover.