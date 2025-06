Cuenta atrás para la ocasión perfecta de ver a la Familia Real ‘corriendo por Madrid’

Queda menos de una semana para una de las citas más esperadas de la Familia Real. El próximo día 15 las calles de Madrid van a acoger una carrera muy especial con motivo de la celebración de los 10 primeros años de reinado de Felipe VI. Un evento inédito al más puro estilo de la Royal Run que año tras año se celebra en Dinamarca y en la que tanto los reyes como sus hijos demuestran la buena forma física en la que se encuentran.

Los preparativos se están ultimando ya para que el domingo 15 la ciudad de Madrid corra por el Rey, en un recorrido que va a recrear el mismo itinerario que hizo el monarca el día de su proclamación como jefe del Estado, el 19 de junio de 2014.

Han pasado ya 10 años de esa histórica jornada y el proceso de renovación de la institución ha sido constante. En estos momentos, la monarquía de Felipe VI se encuentra en uno de sus mejores momentos y tiene el futuro garantizado en la figura de la princesa Leonor, que cuenta con una valoración muy positiva por parte de los españoles. Los últimos pasos de la Familia Real, la apertura de la cuenta en Instagram y una mayor transparencia.

Lo que se sabe de la carrera

La carrera va a tener un trayecto circular de 10 kilómetros. El recorrido empezará en la plaza de Oriente, justo delante de la catedral de la Almudena, y pasará por la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, el Congreso, la Plaza de Cibeles, la Biblioteca Nacional y las calles de Serrano, Gran Vía y Plaza de España. La salida está prevista para las 10:00 de la mañana y los participantes tendrán un tiempo máximo de una hora y 20 minutos para completar el recorrido.

Esta carrera es una iniciativa de la Guardia Real y cuenta con la colaboración de diferentes organizaciones, como la Policía Nacional y la Federación de Atletismo Madrileña. De hecho, serán sus jueces los que cronometrarán la prueba a través del dorsal chip. Además, también cuenta con el apoyo de la Asociación Concordia Real española y el del Ayuntamiento y la Comunidad. Es más, Isabel Díaz Ayuso ha animado a apuntarse.

La acogida ha sido bastante buena y se han apuntado ya más de 3000 personas que han abonado los 15 euros que cuesta la inscripción. El plazo ha finalizado este 8 de junio, una semana antes del evento. Con la inscripción se incluye una camiseta, el dorsal y un seguro de accidentes, además de una medalla conmemorativa para quienes completen el recorrido. La entrega de premios será a partir de las 11:00 en el Patio de Armas del palacio Real.

La presencia de la Familia Real

La carrera cuenta con el beneplácito del Rey Felipe VI, pero no se ha confirmado si se animará a hacer el recorrido, como sí que hace el rey Federico de Dinamarca en su Royal Run. El monarca español es una persona muy deportista y según ha trascendido, se mostró encantado cuando le presentaron la propuesta. Es más, ha querido mandar un mensaje a todos los que participen: «Quiero transmitir un afectuoso saludo a todos los participantes en esta carrera popular X Aniversario. El deporte es un elemento esencial en la formación del ciudadano, ya que permite obtener lo mejor de uno mismo y a través de él se aprende a buscar el bien común. Animo a todos los corredores e instituciones a participar en este evento deportivo y espero que sea una jornada de unión y celebración».

De momento la Casa del Rey todavía no ha confirmado si Felipe VI participará en la carrera o si lo harán otros miembros de la Familia Real. No obstante, hay que recordar que la princesa Leonor ya habrá vuelto a España para entonces y estará en la segunda etapa de su formación en la Armada, en la fragata Blas de Lezo. En el caso de la infanta Sofía, lleva en Madrid desde su graduación, pero no se ha dejado ver en público. Esta carrera sería una ocasión perfecta para verlos a todos demostrando su buena forma física como ocurre en el caso de Dinamarca, o bien para acercarse a algún punto del recorrido.

Los deportes preferidos de la Familia Real

Tanto el Rey Felipe como la Reina Letizia pueden presumir de estar en plena forma y de ser personas deportistas, algo que han transmitido a sus hijas. El monarca es aficionado a la vela y al esquí, y se sabe que también juega al pádel y al squash de manera recurrente.

En el caso de doña Letizia, su impresionante figura delata la práctica de ejercicios de fuerza, además de que es aficiona al running, al pilates y al yoga. De la infanta Sofía se sabe que le gusta mucho el fútbol. A Leonor la hemos podido ver practicando la esgrima durante su estancia en la Academia General Militar de Zaragoza.