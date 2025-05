De Nieves Álvarez a Elsa Pataky: las compañeras de pupitre de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso comparte un vínculo muy especial con algunas de las mujeres más relevantes del panorama nacional. La presidenta de la Comunidad de Madrid fue alumna del colegio Blanca de Castilla. Un centro educativo ubicado en el Paseo de Eduardo Dato que fue fundado a principios del siglo XX por la Congregación de Religiosas del Niño Jesús, conocidas como las Damas Negras. Por las aulas del colegio, que ha mantenido su prestigio a lo largo de los años, han pasado figuras como Elsa Pataky, Paloma San Basilio, la modelo Nieves Álvarez o Coral Bistuer, pero también Lydia Lozano o Manuela Carmena.

Ayuso dejó un buen recuerdo en el Blanca de Castilla, de hecho, hace algunos años se reencontró con una mujer que fue conserje en el centro y que comentó que era tímida y educada, y que siempre pedía las cosas por favor. De esto mismo habló ella en un reportaje que se realizó en 2020, justo antes del inicio de la pandemia, y en el que coincidió con Nieves Álvarez y Coral Bistuer, también antiguas alumnas del colegio. “Estoy orgullosa de no haber cambiado mucho. He conservado todos mis amigos y el criterio que tenía de pequeña para muchas cosas. Tenía una serie de muros que yo misma me ponía y que he ido rompiendo. Era una persona extremadamente tímida e insegura. Esas cosas las he ido cambiando afortunadamente con los años”, dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso era tímida y reservada, sí, pero eso no fue un obstáculo para que se animara a participar en la revista del colegio. Manuel Diéguez fue profesor del centro y director de la publicación y todavía recuerda a la presidenta: «Era sencilla, pero tenía un gusto por la escritura que me llamaba la atención», dijo en unas declaraciones que se publicaron en LOC en 2021. El profesor todavía guarda alguno de los artículos escritos a mano por Isabel Díaz Ayuso que, más tarde estudiaría Periodismo, aunque no lo llegó a ejercer.

Una de las personas que más recuerda a Ayuso es Nieves Álvarez. La modelo era tan tímida como la presidenta y ambas pasaban bastante desapercibidas. «Era muy tímida, en eso nos parecíamos», reveló al citado medio. Nieves tiene unos bonitos recuerdos de su etapa en el Blanca de Castilla, una etapa en la que no tenía claro lo que quería hacer en el futuro: «Tenía un poco de confusión. En ningún momento me interesé por el mundo de la moda o el mundo del arte. Incluso para mí la ropa no era esencial, íbamos con uniforme y solamente en COU ya teníamos la posibilidad de ir de calle. Creo que yo duré de calle dos semanas, me parecía que era muy complicado vestirme todas las mañanas y decidí volver al uniforme», comentó a la revista Woman en un reportaje en el que compartió protagonismo con Ayuso y Coral Bistuer.

Isabel Díaz Ayuso en Madrid con Nieves Álvarez. (Foto: Gtres)

Una educación estricta

Precisamente la deportista comentó en este reportaje lo que había aprendido en el colegio, más allá de la parte académica: «Yo de mi colegio estoy súper orgullosa, no tengo ni un solo pero de mis monjas. Y eran monjas francesas, daban incluso un poquito de respeto. Pero los valores eran sobre todo valores de compañerismo, de saber para qué vales y lo que vales. Nos enseñaron a disfrutar de los que hacíamos. El compañerismo, el respeto. Muchas veces, la educación, un tanto estricta, pero que luego es necesaria para la vida. La vida no es un camino de rosas. A mí esa educación me vino muy bien para las artes marciales. Esa rectitud era importante, porque nadie viene a tu casa a regalarte nada. O lo trabajas o lo intentas o no vas a llegar. El esfuerzo es la base fundamental del éxito. Las cosas no se regalan, se ganan», dijo

Ayuso y Nieves, más allá del colegio

Además de en el colegio, a lo largo de los años han sido varias las veces en las que Isabel Díaz Ayuso ha coincidido con Nieves Álvarez. Por ejemplo, en la entrega de los Premios Woman de 2022, la presidenta entregó un galardón a Nieves Álvarez por sus 30 años de carrera en el mundo de la moda, y destacó en su discurso la coincidencia de haber sido compañeras de colegio. El pasado año, además, le otorgó la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo.

Elsa Pataky en la premiere de ‘Matices’. (Foto: Gtres)

Otras alumnas destacadas

Por las aulas del Blanca de Castilla pasó también Elsa Pataky, así como Lydia Lozano. La colaboradora no fue precisamente una estudiante ejemplar, sino que era muy traviesa y no paraba de hablar en clase, lo que llevó muchas veces a que la echaran del aula.