Comunicado urgente: los Reyes piden prudencia ante la alerta roja por lluvias torrenciales

A casi un año de la devastadora DANA que arrasó gran parte de la Comunidad Valenciana y zonas de Castilla-La Mancha, España se enfrenta nuevamente a un temporal que amenaza con repetir parte del drama vivido en octubre de 2024. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta máxima en varias provincias, advirtiendo de lluvias torrenciales que podrían superar los 300 litros por metro cuadrado, acumulaciones que en muchas localidades suponen un riesgo real de inundaciones y desbordamientos.

Ante esta situación, los Reyes Felipe VI y Doña Letizia han emitido un comunicado para expresar su apoyo a los ciudadanos y agradecer la labor de los servicios de emergencia. «Seguimos atentamente la evolución de las fuertes lluvias que afectan al litoral mediterráneo y a otras zonas de España. Agradecemos a todos los servicios de emergencia su labor para controlar la situación y garantizar la seguridad de todos. Ante las circunstancias, seamos prudentes y sigamos sus indicaciones», reza el texto. Este mensaje busca no solo concienciar, sino también transmitir cercanía a quienes recuerdan con dolor los días de destrucción de la DANA.

Los Reyes Felipe y Letizia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El temporal actual ha provocado ya calles anegadas, carreteras cortadas y cortes de suministro eléctrico en varias localidades de Valencia, Castellón y Tarragona. La comarca de La Safor, incluyendo Gandia, ha registrado precipitaciones intensas que han afectado a viviendas y negocios, generando escenas que evocan el miedo y la impotencia vividos hace casi un año. Para muchas familias, la memoria de la DANA sigue presente: hogares todavía en reconstrucción, negocios que luchan por volver a funcionar y vecinos que aún no han podido recuperar su rutina diaria.

Los Reyes Felipe y Letizia han demostrado desde el primer momento un compromiso constante con los afectados por la DANA de 2024. Tras la tragedia, realizaron múltiples visitas a las zonas más dañadas, mantuvieron reuniones con empresarios, autoridades locales y organizaciones sociales para supervisar la distribución de ayudas y acelerar los procesos de recuperación. Su implicación fue notable, incluso frente a momentos difíciles, como cuando fueron increpados por algunos vecinos durante sus recorridos. A pesar de ello, nunca se han desentendido de la situación, reconociendo públicamente la magnitud de los daños y la necesidad de atención sostenida en el tiempo.

Los Reyes Felipe y Letizia en Paiporta tras la DANA. (Foto: Gtres)

El comunicado actual se enmarca en un contexto de máxima alerta meteorológica y recuerda la vulnerabilidad de algunas zonas frente a fenómenos extremos. La AEMET mantiene advertencias hasta el mediodía del lunes en Tarragona y Castellón, y hasta la medianoche del martes en Valencia. Ante esta amenaza, se han cancelado algunos eventos programados, incluidos actos oficiales de la Casa Real, para priorizar la seguridad de la población y garantizar la atención de los servicios de emergencia. Para quienes todavía sienten las secuelas de la DANA de 2024, el mensaje sirve como advertencia y como recordatorio de que la situación debe tomarse con seriedad, y que la atención y los recursos de apoyo siguen disponibles.