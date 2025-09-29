Cancelado el acto que tenía previsto el Rey Felipe en Valencia por condiciones meteorológicas adversas

La activación de la alerta roja por lluvias torrenciales ha vuelto a poner en alerta a diferentes comunidades de nuestro país, en especial al litoral de Valencia, donde ya han tomado medidas preventivas, como la suspensión de la clase o de las actividades deportivas, para evitar daños materiales y humanos. Es por ello por lo que, en las últimas horas, también han tomado la decisión de suspender el Solemne Acto Académico Estatal de Apertura de Curso 2025-2026 de las universidades españolas. Se trataba de un acto que estaba previsto para el próximo martes, 30 de septiembre, y que contaba con la presencia de Su Majestad el Rey. Sin embargo, debido a la situación meteorológica adversa que afecta a la ciudad valenciana, y ante la previsible evolución inestable del tiempo, han preferido posponer la jornada académica.

Así lo ha confirmado la propia Casa Real a través de un comunicado oficial, donde han señalado que aún se desconoce cuál será la siguiente fecha escogida para llevar a cabo el acto. Además, también han detallado que se esperaba la llegada del monarca sobre las 11:30 horas a la Universidad de Valencia, donde el Rey Felipe iba a pronunciar un esperado discurso que sería retransmitido en streaming por la página web de la universidad mencionada.

El Rey Felipe VI. (Foto: Gtres)

De esta manera, la agenda del Rey Felipe ha quedado reducida esta semana. Después de asistir a la conmemoración del XXV aniversario de Nueva Economía Fórum, donde entregó al presidente del Consejo Europeo, António Costa, el Premio Fórum Europea, tendrá, en principio, la jornada del martes libre. Retomará sus labores el miércoles 1 de octubre, fecha en la que presidirá en el Palacio Real de Aranjuez la reunión extraordinaria de la Real y Militar Orden de San Fernando. Ese mismo día, el soberano también inaugurará la Casa del Labrador en el Real Sitio de Aranjuez tras su reciente rehabilitación integral.

El Rey Felipe en la conmemoración del XXV aniversario de Nueva Economía Fórum. (Foto: Gtres)

La postura de los Reyes frente a la DANA

La cancelación de este solemne acto, que ha afectado directamente a la agenda del Rey, llega tan solo un año después de que Sus Majestades vivieran uno de los momentos más angustiosos de su reinado. Y es que después de los innumerables daños materiales y la alta cifra de fallecidos que dejó la DANA, don Felipe y doña Letizia sacaron a relucir su faceta más humana acudiendo a alguna de las zonas más castigadas por el grave fenómeno meteorológico mencionado.

La Reina Letizia en Valencia. (Foto: Gtres)

Fue precisamente a lo largo de estas visitas cuando el matrimonio real se vio obligado a tranquilizar a los vecinos de los pueblos damnificados, empatizando con su dolor y protagonizando unas imágenes que han pasado a la historia, con los dos reyes cubiertos de barro.