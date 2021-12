No están siendo unos días tranquilos para la Reina Isabel. Después de que el Palacio de Buckingham anunciara que la monarca finalmente permanecería en Windsor esta Navidad en lugar de trasladarse a su residencia en Norfolk, Sandringham por precaución, hace apenas unas horas se confirmaba que el marido de su hija, la princesa Ana, ha dado positivo en coronavirus. Una mala noticia para la Reina, que no podrá contar con el apoyo de la Princesa en estas fechas tan especiales, ya que deberá hacer cuarentena -por el momento no se ha revelado si ella también tiene el virus-.

Sin embargo, a pesar de este último contratiempo, la monarca no va a estar sola en las que van a ser sus primeras navidades sin el duque de Edimburgo, fallecido el pasado mes de abril, poco antes de cumplir cien años.

Tal como han confirmado fuentes oficiales de Clarence House, Su Majestad estará acompañada por el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles el día de Navidad. Aunque no hay, de momento, información oficial al respecto, se cree que también se unirán el príncipe Eduardo y su esposa Sophie con sus hijos, Louise y James. Lo que no se sabe es si habrá visita de otros miembros de la familia, como los duques de Cambridge, aunque es probable que en algún momento de las fiestas también se reúnan con la monarca, que necesita este año más atención que otros.

En cuanto al príncipe Andrés, que aún se encuentra en el punto de mira por la demanda de Virginia Giuffre, es probable que pase el día de Navidad en su casa de Windsor, muy cerca de la residencia de la Reina. Lo hará probablemente con su exmujer, Sarah Ferguson -que ha sido uno de sus mayores apoyos en estos momentos convulsos- y sus dos hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, y sus respectivas familias. Sin duda, una jornada de felicidad para el duque de York en una de sus etapas más difíciles.

Sobre la princesa Ana, dada la situación, pasará las fiestas confinada en su residencia oficial. No se ha informado sobre si sus hijos, Zara y Peter Phillips, han mantenido contacto estrecho con ella en los últimos días, lo que significaría que también tendrían que permanecer en aislamiento por precaución e informar a sus contactos.

Fuentes oficiales han confirmado que, desde hace varios días, los miembros principales de la familia real han mantenido cierto aislamiento por precaución, para poder garantizar la seguridad de cara a acompañar a la Reina en Navidad, jornada en la que además se emite su tradicional mensaje a la Nación. No han trascendido detalles sobre este discurso, pero es más que probable que incluya referencias al duque de Edimburgo, así como al futuro de la institución en un momento en el que muchos ya piensan en el relevo dada la avanzada edad de la monarca.