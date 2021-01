Ser un personaje público es lo que tiene. Rocío Flores ha tenido que dar explicaciones sobre su última escapada a Sierra Nevada. Viaje que ha hecho junto a su pareja, Manuel Bedmar y dos amigos. La hija de Antonio David Flores que se ha hecho presente en los medios de comunicación tras defender a su padre cuando participó en ‘Gran Hermano VIP’, está sufriendo las consecuencias de las redes sociales. La influencer ha compartido una serie de vídeos y publicaciones en Instagram que han provocado que varios internautas le acusen de haberse saltado las normas dictaminadas para frenar la expansión del coronavirus.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

Ante las insistentes quejas, Rocío Flores se ha visto en la obligación de contar porqué está realizando ese viaje en plena pandemia. A través de los stories de la citada red social, la nieta de ‘la más grande’ ha grabado varios ‘clip’ en los que cuenta con todo lujo de detalles los motivos de su desplazamiento a Sierra Nevada, donde se encuentra esquiando desde hace unas horas. «Bueno, voy a resolver algunas dudas, ya que tras el post que puse ayer hay muchísima gente escribiéndome con mucha falta de información», ha empezado diciendo.

«Punto número uno. LLevo en Granada desde el viernes a as 9:00 hora de la mañana, antes de que salieran las nuevas restricciones. En segundo lugar, para todo el mundo que sea de Andalucía, para que lo sepáis y tengáis información, todo aquel que quiera venir a Sierra Nevada con sus forfait comprados podéis venir. Sierra Nevada está abierta», ha añadido algo molesta después de recibir numerosas críticas.

Rocío Flores también ha querido decir que no está cometiendo ninguna ilegalidad y que en el viaje que está realizando son cuatro personas. «Tenemos los forfait para hoy y para mañana. Cuando terminemos nuestro viaje haremos nuestro retorno. Un besito. Buenos días, me voy a esquiar», explica enseñando el papel que acredita lo que está contando.

No obstante, una vez aclarado que no se está saltando las normas, también ha habido muchos usuarios que han querido arropar a Rocío Flores ante los numerosos comentarios negativos que estaban diciendo sobre ella. «¡Qué pareja!», dice una usuaria mientras otro follower comenta: «A ver si nos informamos antes de comentar. ¡Qué no tenéis vida!».

La hija de Antonio David Flores siempre se ha mantenido al margen en cuando a apariciones televisivas, pero fue en 2019 cuando la joven se expuso ante los focos al tener que ir a defender a su progenitor. Gustó tanto su paso por el reality -aunque fue de manera secundaria-, que la cadena le propuso ser una de las concursantes de ‘Supervivientes 2020’. Finalmente, Rocío Flores aceptó el reto y puso rumbo a Honduras, enclave donde el público pudo descubrir a la verdadera nieta de Rocío Jurado. Su paso por el concurso no dejó indiferente a nadie y logró llegar hasta la final, junto a Ana María Aldón con quien tuvo varias polémicas durante su paso por el reality. Ahora, Rocío está muy volcada con su trabajo de influencer y no deja de colaborar con numerosas marcas, ya que su número de seguidores ha aumentado considerablemente. De hecho, ya reúne más de medio millón en Instagram, cifra muy golosa en el mundo de la Red.