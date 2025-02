Paz Padilla y Anna Ferrer continuarán con el legado del hermano de la humorista: reabrirán su bar

El pasado mes de octubre, Paz Padilla tuvo que despedir a una de las personas más importantes de su vida. En octubre, falleció su hermano Luis a los 57 años de manera repentina. Han pasado ya cuatro meses desde la pérdida del empresario y, como no podía ser de otra forma, la humorista le sigue teniendo presente día tras día.

Este pasado 26 de febrero, la también actriz reapareció en un conocido programa de televisión para hablar del momento actual que está viviendo. Sin embargo, también comentó cómo está sobrellevando la muerte de Luis, a quien estaba muy unida desde siempre. Confesó también que va a continuar con su legado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Hormiguero (@elhormiguero)

Era común ver cómo Paz y su hermano disfrutaban en un bar muy conocido, El Trompeta, local de restauración que regentaba Luis y que se encuentra en Zahara de los Atunes, Cádiz. «Cuando salimos del entierro nos fuimos a brindar y ¿sabes lo que es la carroña de la muerte?», ha comenzado diciendo Padilla a Pablo Motos durante su entrevista en El Hormiguero. «Esto es que nada más morir Luis, me vino mi cuñada llorando diciéndome que había alguien que quería coger el bar. No hacía ni unas horas que habíamos llegado del tanatorio y del entierro. La cogí y le dije ‘no llores, nosotros vamos a coger El Trompeta’. Este año lo cogemos mi hija, mi cuñada y yo. Lo abrimos en abril», ha revelado Paz sobre este negocio que está a punto de abrir sus puertas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ANNA PADILLA (@annafpadilla)

Anna Ferrer ha compartido en su perfil de Instagram, donde reúne cerca de un millón de seguidores, el anuncio de este inesperado negocio familiar. «El Trompeta nunca se irá de nuestras vidas. Nos embarcamos en esta nueva aventura de dar continuidad a este lugar que nos ha regalado tantos buenos momentos. Os esperamos para brindar mientras vemos esa puesta de sol única al ritmo de My Way», ha revelado, al mismo tiempo que ha compartido un emotivo vídeo.

Polémica por el negocio

En el verano de 2023 salió a la luz que Luis Padilla dejaba de regentar el chiringuito El Trompeta tras once años al frente del establecimiento que tantas alegrías le había dado. La adjudicación de las instalaciones o la ubicación de dicho comercio salió a adjudicación pública y le correspondió a otra persona. Este suceso provocó que su hermana Paz estallara en redes sociales. «El Ayuntamiento de Barbate da la licencia para la apertura del kiosco/bar y la da para tres años. Mi hermano lleva 11 años con esa licencia, es de Zahara de los Atunes, está empadronado aquí y tiene experiencia. Tiene guasa que montes un negocio, lo hagas crecer y después des la licencia a otro», explicó la que fuera presentadora de Sálvame. «Se la ha llevado uno, que no sabemos de dónde es, que ha apostado por el kiosko/bar de mi hermano la sorprendente cifra de 93.000 euros», añadió. «¿Tú me quieres decir a mí a cuánto tiene que vender la cerveza y los polos para pagar solo de alquiler de 93.000 euros?», prosiguió. «¿Qué está pasando? ¿Por qué el ayuntamiento permite esto? ¿De dónde viene ese dinero?», finalizó, muy molesta.