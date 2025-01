Mediaset rompe su contrato con Paz Padilla tras 15 años trabajando como presentadora

Después de 15 años trabajando de presentadora para Mediaset, el grupo ha decidido desvincularse de Paz Padilla. La comunicadora seguirá colaborando en Telecinco a través de diferentes proyectos, pero ya no tiene ningún contrato con la cadena, como es el caso de Emma García u otros rostros conocidos. Hay que recordar que Paz llevó a la empresa a los tribunales después de lo que sucedió cuando abandonó Sálvame.

La artista tuvo una discusión con Belén Esteban, quien le acusó de tener un comportamiento poco prudente durante la pandemia ocasionada por el coronavirus. Paz dio un golpe en la mesa y sin darse cuenta emprendió una batalla contra Telecinco. La justicia le dio la razón, así que la cadena volvió a contar con sus servicios y le entregó Déjate querer, un espacio que tenía una esencia similar a Hay una cosa que te quiero decir.

Paz Padilla presentando ‘Déjate querer’. (Foto: Telecinco)

El principal problema es que Déjate querer no cosechó buenos datos de audiencia. El único episodio que llamó la atención fue una entrevista a Jorge Pérez, el modelo que protagonizó un acalorado revuelo junto a Alba Carrillo en una fiesta de Navidad. La modelo aseguró que había estado con él y Jorge lo negó, iniciando así una batalla que se resolvió en el programa de Paz. Más allá de este entramado, Déjate querer estuvo lejos del éxito y Telecinco decidió cancelarlo.

¿Qué le espera a Paz Padilla?

Paz Padilla continuará en Telecinco, la diferencia es que ya no tiene su puesto asegurado y ahora depende de las productoras que trabajan para la cadena. Su contrato terminaba a finales de 2024 y no la han renovado. No obstante, la actriz tiene varios proyectos en mente, como por ejemplo su obra de teatro, llamada El humor de mi vida.

Paz Padilla presentando ‘El humor de mi vida’. (Foto: Telecinco)

Según informa la periodista Laura Fa, Paz Padilla se ha sacado un curso de coach y podrá ejercer como tal, así que no le faltará el trabajo. También hay que tener en cuenta que seguirá actuando para La que se avecina, la famosa serie de los hermanos Caballero que se emite en Telecinco y en Amazon Prime. Interpreta a La Chusa, un personaje muy divertido que se ha ganado el cariño de los espectadores.

La última oportunidad de Paz Padilla

Paz Padilla en ‘Te falta un viaje’. (Foto. Cuatro)

Los últimos tiempos han sido convulsos, pero lo cierto es que Paz Padilla ha mantenido una dilatada relación con Mediaset. La última oportunidad que le dio el grupo fue muy especial. Le dejaron presentar un programa en Cuatro llamado Te falta un viaje. Es un proyecto que no cautivó a los espectadores, aunque era bastante original. Capitaneó este formato con su hija Anna, influencer y empresaria.

El otro negocio de Paz Padilla no tiene nada que ver con la televisión. Es una marca de moda que ha fundado junto a su hija. La firma se llama No ni ná y tiene bastante repercusión en redes sociales porque Anna Ferrer se ha encargado de dar movimiento a esta tienda.