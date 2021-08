De lo malo siempre se saca algo bueno. Eso es lo que Paz Padilla se ha tatuado a fuego en su piel y así lo está cumpliendo. La vida le sacudió fuertemente cuando perdió a su querido marido, Antonio Juan Vidal, y a su madre con tan solo unos meses de diferencia. El duelo fue duro pero en vez de ahogarse o caer deprimida, la andaluza miró a la vida de frente, cogió el toro por los cuernos y buscó nuevas oportunidades.

Así es como nació ‘El Humor de mi vida’, el primer libro creado por ella misma. A través de él hace un repaso a su historia de amor con su esposo desde 1983 cuando se conocieron siendo unos adolescentes, hasta su fallecimiento el 19 de julio de 2020. En él, Paz ha plasmado sus sentimientos, el profundo amor que se tuvieron y cómo afrontó la enfermedad y la muerte de su pareja, pero también la de su madre Dolores.

Con su libro, la gaditana buscaba enseñar que la muerte no es más que un paso más y que no hay que tener miedo a hablar de ella ni a encajarla. Bien es cierto que a menudo se ha convertido en un tema tabú, algo que la busca cambiar. Y lo cierto es que la acogida no pudo ser mejor ya que ha sido todo un éxito de ventas hasta el punto de lanzar cinco ediciones.

Ese agradable regusto que le ha dejado su obra literaria ha servido como acicate para que Paz Padilla la lleve al teatro. Este miércoles 25 de agosto estrena en el EDP de Gran Vía la función homónima de su libro hasta el próximo 5 de septiembre. Se representará a las 20:30 horas de la tarde mientras que viernes, sábado y domingo a las 18:30 horas. El precio de las entradas va desde los 20 euros la más económica hasta los 28 que se pagan por estar en el patio de butacas.

La obra tiene una duración de 100 minutos aproximados y en ella, la actriz hace «un homenaje a su marido que cuenta su historia de amor y despedida, un viaje entre el amor y la muerte donde se aprende a vivir bien y a morir bien. Un camino lleno de hallazgos, de errores, de pena y de humor, de mucho humor. La vida está llena de todo eso. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste?», según se especifica en la web de la productora.

Las críticas a Paz Padilla

No todo el monte es orégano para la presentadora de ‘Sálvame’. A la buena noticia del estreno de su obra de teatro hay que sumarle que se ha visto envuelta en una polémica a raíz de un comentario en directo. Kiko Hernández anunciaba tener una delicada exclusiva: «La bomba se ha hecho esperar, pero ha llegado», a lo que Paz respondió «de los afganos, de los afganos», suscitando una gran oleada de críticas en redes sociales.