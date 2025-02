El 23 de febrero del 1997, Paz Padilla se convirtió en madre por primera vez. La humorista daba a luz a Anna, su única hija fruto de su relación con Albert Ferrer, con el pasó por el altar en Premià de Mar y del que se separó cinco años después. En contadas ocasiones, la gaditana y su primogénita se han pronunciado sobre el catalán, que curiosamente en los años 90 fue representante de Chiquito de la Calzada.

En 2017, la escritora de El humor de mi vida se sinceró con Bertín Osborne sobre la tormentosa ruptura con su ex marido, que la dejó «de un día para otro»: «Yo lo pasé tan mal que no se lo deseo a nadie. Me dijo que se le había apagado el amor, pero yo estaba profundamente enamorada. Lloraba mucho, mañana, tarde y noche, pero nunca le dije que aún le quería. Llevábamos siete años juntos. Cuando venía a por la niña, me maquillaba y le contaba chistes para mostrarle que estaba bien, pero cuando cerraba la puerta me hinchaba a llorar otra vez. Estaba loca por este hombre y pensé que nunca más volvería a estar así por nadie».

La relación actual de Albert Ferrer y Paz Padilla

Fue también el mismo año en el que la actriz y presentadora concedía la entrevista al ex marido de Fabiola Martínez cuando compartía un revelador posado con el padre de su hija, en el que dio cuenta de que el tiempo había curado las heridas. «Una noche de reencuentro con lo que siempre nos unirá», escribió en su cuenta de Instagram.

Con motivo del El humor de mi vida en Barcelona, Paz y Albert volvieron a reaparecer juntos en el perfil personal de la de Zahara de los Atunes, que mostró orgullosa la relación que mantenía con su ex marido: “Gracias al padre de Anna”.

Su último reencuentro público, con mensaje a su hija

La actriz de La que se avecina sorprendía el pasado mes de abril, con motivo de San Jorge, con una emotiva imagen en las historias temporales de su cuenta en redes sociales. La de Cádiz compartía un reencuentro con el progenitor de Anna, a la que le mandaban un emotivo mensaje.

“El amor a veces no se acaba, se transforma. Qué bonito que vengas a verme. El amor que nos tuvimos hace veinte años se convirtió en respeto y admiración después. Si eres feliz, yo soy feliz. Si eres feliz, ella es feliz. Gracias por decirme «te quiero» hoy. Yo siempre te quise y siempre te querré”, dijo Padilla sobre Ferrer.

Por su parte, Anna también se ha referido a su padre en otras ocasiones, al que no suele mostrar en redes pero al que suele ver frecuentemente: «Claro que tengo relación con mi padre, me llevo muy bien con él, lo que pasa que no vive en Madrid y no publico muchas cosas con él. Parece que si no contesto es porque nos llevamos mal pero para nada. Con mi madre se lleva genial. Que no lo veáis por aquí no significa que no nos veamos o que no hablemos. No todo lo que hacemos lo enseñamos en redes».