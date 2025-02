Gabriela Guillén se ha pronunciado tras salir a la luz la deuda que tiene Bertín Osborne, con quien tiene un hijo en común nacido el 31 de diciembre de 2023. La empresaria ha atendido a los medios de comunicación en las inmediaciones de su negocio, Duomar, situado en la calle Hermosilla de Madrid.

En un primer momento ha sido preguntada sobre si considera que la situación del cantante afectaría a la manutención del pequeño. «Eso lo tendrá que decidir un juez. Imagino que se hará un estudio. Yo no puedo dar esos datos porque pagará lo que corresponda», ha indicado.

Gabriela Guillen en Madrid. (Foto: Gtres)

Sobre si le ha sorprendido o no la noticia de que Bertín tendría problemas de dinero se ha mostrado tajante. «Me preocupa que esté bien mi hijo. Lo demás me da igual. Yo no me voy a poner encima más preocupaciones. Si es que las tiene, debería preocuparle a él», ha comentado. «Yo creo que todo el mundo tenemos deudas. Yo también tengo deudas. Las que tengo yo, me afectan a mí y las que tenga él le afectarán a él», ha proseguido.

Bertín Osborne ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

En cuanto a la participación de Bertín Osborne en Tu cara me suena 12, Gabriela ha dicho que le parece bien. Antes de marcharse, ha comentado que si finalmente Bertín quiere tener encuentros con el hijo que tienen en común de eso se encargarán los abogados. «Yo no le tengo que llamar», ha añadido.

Gabriela Guillén. (Foto: Gtres)

La situación económica de Bertín Osborne

Este 19 de febrero ha salido a la luz que Osborne necesita ganar más dinero porque no dispone de liquidez. Motivo por el que ha tomado la decisión de participar en el espacio musical de Antena 3. El cantante tiene una deuda con Hacienda de casi medio millón de euros y le han concedido hipotecas por casi 6,5 millones de euros. El cantante necesita ampliar el plazo para pagar parte de esos préstamos, por lo que ha llegado a un acuerdo con entidades bancarias para posponer la amortización de capital de algunos de estos créditos. Por otro lado, el presentador tiene embargadas por la Agencia Tributaria las participaciones de su sociedad, Intermediaciones Bertín Osborne SL. De esta manera, tiene la prohibición de vender las propiedades que figuran a nombre de su empresa en el Registro de la Propiedad hasta que termine de pagar su deuda, informa Lecturas. Desde hace años, Bertín arrastra un impago con el fisco de 181.591,48 euros, inscrito en mayo de 2023 y, otro de 271.000.