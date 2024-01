Hace unas horas tenía lugar una de las noches más especiales del año, donde los nuevos deseos y los propósitos marcan la tónica de una velada mágica. Son muchos los rostros conocidos los que comparten cómo viven esta jornada a través de sus redes sociales, como es el caso de Anna Ferrer, hija de Paz Padilla. La influencer ha compartido con sus seguidores sus mayores deseos de cara al nuevo año al mismo tiempo que ha publicado varias imágenes familiares y el look por el que se decantó.

«¡2024 pórtate bien que el 2023 ha dejado el listón muy alto! Feliz noche familia, os mandamos besitos desde aquí!! Os amamos», ha escrito en el post. Para la gran ocasión, la creadora de contenido se ha decantado por un mini vestido de lentejuelas plateado de hombreras marcadas y escote en v. Pero eso no ha sido todo porque también ha colgado una estampa junto a su pareja, Mario y, como no podía ser de otra manera con su madre, quien apostó por un top negro con volumen y una falda, ambas prendas en color negro.

Victoria Federica

Quien también ha querido compartir su plan ha sido Victoria Federica. La hija de la infanta Elena, que cada vez es más asidua a compartir píldoras de su esfera persona, ha publicado varios stories, que tienen una duración de 24 horas, con los que ha revelado que ha pasado la Nochevieja rodeada de amigos en la nieve.

Victoria Federica despide el año con amigos / Redes sociales

El enclave escogido para recibir el Nuevo Año ha sido el acogedor pueblo Salardú,​ situado en Valle de Arán en la provincia de Lérida, comunidad autónoma de Cataluña. Vic, como se hace llamar en el universo 2.0 ha publicado un vídeo, que apenas dura unos segundos, en el que se puede ver cómo disfruta de unos fuegos artificiales.

Tamara Gorro

Por su parte, Tamara Gorro, que es muy activa en la Red, también ha contado que antes de tomar las doce uvas estuvo reunida con unos amigos. Una vez llegó a casa escogió el look para la gran noche: una camisa blanca de estilo oversize a juego con unos pantalones y un chaleco de lentejuelas con efecto pelo en la parte inferior.

Además, también ha dejado reflejado en su muro una importante reflexión. «No, como os dije es stories, este año todo es diferente. No hay traje ni foto pensada, esta la realidad. Yo. Esa que quizás no guste, pero es la que lleva años trabajando y luchando por mostrar. Con muchos defectos pero una virtud, querer ser ella y no esa niña que tantas carencias tiene y las intenta tapar. Ya no», ha comenzado diciendo la empresaria.

«Empieza un nuevo año y por primera vez después de cuatro años puedo decir que he sido feliz, lo he conseguido, he sido yo. Me queda mucho por trabajar, pero estoy orgullosa de ti Tama, el primer paso lo has logrado.

Y como amiga, hermana o tía familia virtual os digo lo mismo que en el último post, conócete, estate contigo y encontrarás la felicidad.

¿Vamos juntos a por estos 365 días?? Por mi, sí», ha finalizado.