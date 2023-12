La infanta Elena cumple este miércoles, 20 de diciembre, 60 años. No es una cifra cualquiera, aunque tampoco hay detalles oficiales en torno a cómo piensa festejar la duquesa de Lugo este aniversario. Al fin y al cabo, la hermana de Felipe VI lleva casi una década sin ser miembro de la Familia Real y, aunque de vez en cuando desarrolle tareas de representación -de manera muy ocasional-, doña Elena no es parte activa de la Casa de S.M. el Rey. No obstante, la duquesa de Lugo sí es familia del Rey y, como en cualquier otra familia, lo más probable es que aproveche para celebrar este simbólico aniversario con sus seres queridos.

La infanta Elena vestida de rosa. / Gtres

Entre ellos están sus padres, Juan Carlos I y la Reina Sofía, su hermana, doña Cristina, y sus hijos, Victoria Federica y Froilán. No se sabe exactamente cuál es el plan de la duquesa de Lugo para este cumpleaños, si se reunirá con el Rey Felipe VI, o si doña Letizia y la infanta Sofía también estarán en la fiesta privada. La que no acudirá es la princesa Leonor, ya que se encuentra en Candanchú con compañeros de la AGM como parte de su instrucción militar.

Unidas por el estilo

Precisamente Victoria Federica se ha convertido en uno de los rostros más destacados del panorama nacional. La hija de la infanta Elena mantenía, hasta no hace mucho, un perfil mucho más discreto que el de su hermano, que de manera recurrente se veía implicado en algún tipo de polémica -tanto que, a día de hoy, reside en Emiratos, donde pasa mucho más desapercibido-. Sin embargo, la hija de la duquesa de Lugo es una figura habitual en citas vinculadas al mundo de la moda y posa como casi una profesional en las redes y en los photocalls.

Esto es debido, en gran medida, gracias a la influencia de su padre, Jaime de Marichalar, que siempre ha estado muy vinculado al mundo de la moda. El que fuera duque de Lugo es un referente en el mundo del lujo. Es más, se le puede considerar en parte el responsable de la impresionante transformación estilística de doña Elena tras su boda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @vicmabor



Precisamente a raíz de esa metamorfosis, la hermana de Felipe VI atesora en su armario numerosas prendas que encontrarían una nueva vida en su hija. En un momento en el que lo vintage está más en auge que nunca y que hasta doña Letizia ha sacado partido al vestidor de su suegra -que guarda espectaculares modelos-, el armario de la duquesa de Lugo también esconde secretos que Victoria Federica luciría con soltura.

La infanta Elena en la boda de doña Cristina. / Gtres

Hablamos, por ejemplo, del impresionante look de Lacroix de la boda de la infanta Cristina, del estilismo torero de Caprile que llevó en el enlace de Victoria de Suecia o del original traje con mantilla que estrenó en la boda de los Reyes. Mención aparte sus mantones de Manila, sus chaquetas de tweed o sus conjuntos estampados, al más puro estilo de los outfits veraniegos de la Reina Sofía, que estamos deseando que Victoria Federica desempolve. Al fin y al cabo y, hasta que alguien diga lo contrario, la sobrina de Felipe VI tiene un estilo peculiar y muy auténtico que conquista a cada paso que da.

La infanta Elena con mantón de Manila. / Gtres

Primogénita ‘desplazada’

A pesar de que la infanta Elena nació antes que Felipe VI, su destino no era heredar la Corona. En España, al igual que en algunos otros territorios, todavía rige la Ley Agnaticia, que da prioridad al varón sobre la mujer, por lo que en el momento en el que vino al mundo don Felipe, fue él quien se convirtió en heredero de su padre y, más tarde, en príncipe de Asturias. Sin embargo, la duquesa de Lugo siempre ha sido muy consciente de su papel y ha sido uno de los mejores activos de la institución. Es más, cuando saltó el escándalo del Caso Nóos, doña Elena fue una ‘víctima colateral’, desplazada del núcleo central de la Familia Real por las polémicas de la infanta Cristina. Algo que ella supo encajar y asumir con profesionalidad.