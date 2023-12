Este miércoles, 6 de diciembre, no era un día normal para la familia Urdangarin-Borbón. El hijo mediano de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, Pablo, ha cumplido 23 años y, aunque no había constancia de ningún tipo de celebración especial, el joven sí que ha recibido una visita muy importante en esta jornada.

La hermana de Felipe VI ha viajado desde la ciudad de Ginebra a Barcelona para estar con su hijo mediano en el día de su cumpleaños. Tal como ha podido confirmar este digital, la infanta Cristina se ha alojado en un conocido hotel de la Ciudad Condal, donde fue vista este miércoles a última hora de la tarde. Asimismo, la hija de Juan Carlos I y la Reina Sofía ha aprovechado esta escapada a Barcelona para visitar las oficinas de La Caixa, a pesar de que la entidad estaba cerrada con motivo de la celebración del Día de la Constitución.

La infanta Cristina en un partido de Pablo Urdangarin. / Gtres

Aunque no hay, de momento, más detalles sobre cómo ha sido la celebración del cumpleaños de Pablo Urdangarin, todo indica que el joven ha podido cenar con su madre y, probablemente, con su hermana menor, Irene Urdangarin, que está disfrutando de un año sabático antes de empezar estudios superiores. La que no ha podido acompañarle en este día tan especial es su novia, Johanna Zott, que se encuentra de Erasmus estudiando Medicina en Múnich y, a pesar de que tenía pensado viajar a España, no ha podido regresar a tiempo.

La infanta Cristina con sus hijos. / Gtres

Pese a que no se conocen al detalle los planes de la infanta Cristina, sí se sabe que el viernes Pablo Urdangarin tiene partido con su equipo, el Fraikin B.M. Granollers, frente al Puente Genil de Córdoba, a las 18:30. Es probable que la hermana de Felipe VI aproveche para acudir a animar a su hijo, como suele hacerlo siempre que le resulta posible. Además, los que también suelen acudir a animar a Pablo son los padres de Johanna Zott, con los que mantiene una relación muy estrecha, hasta el punto de que es uno más en la familia de su novia.

La infanta Cristina en un partido de su hijo Pablo Urdangarin. / Gtres

Constantes visitas a España

A pesar de que, por el momento, la infanta Cristina mantiene su residencia en Ginebra, lo cierto es que sus visitas a España son cada vez más frecuentes, no solo para visitar a su hijo mediano, sino también por motivos laborales. Hace apenas unas semanas, doña Cristina estuvo en Figueras en un acto de la Fundación Salvador Dalí, de cuyo patronato es miembro. Además, también estuvo en la fiesta privada que se celebró en el Palacio de El Pardo el pasado 31 de octubre con motivo de la mayoría de edad de la princesa Leonor. Una fiesta en la que, por cierto, Pablo Urdangarin fue uno de los grandes ausentes y que reunió, por primera vez en mucho tiempo, a casi toda la familia del Rey Felipe VI.