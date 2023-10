El pasado fin de semana, Johanna Zott se posicionaba en la primera línea mediática tras conocerse su nuevo destino, el cual estaba vinculado con su formación académica. Tal y como informaba un conocido digital, la pareja de Pablo Urdangarin llevaría instalada en Alemania desde principios de mes tras haber recibido una beca Erasmus con la que estudiará medicina desde Munich a lo largo del próximo año. Sin duda, dicha noticia ponía el foco de atención en el distanciamiento que vivirá la joven pareja en los próximos meses, pero más allá de la nueva etapa a la que se enfrentan, lo cierto es que sus familias han seguido mostrándose como un pilar fundamental en sus vidas y el plan del que disfrutaron hace tan solo unas horas, algunos miembros de ambos clanes, es una gran prueba de ello.

Al mismo tiempo que Johanna cumple con sus compromisos estudiantiles, Pablo continúa creciendo en su trayectoria deportiva de la mano del equipo BM Granollers. El hijo de Iñaki Urdangarin está disfrutando de una nueva etapa donde su carrera sobre las pistas está atravesando por un exitoso momento. Momento que comparte en cada partido disputado con gran parte de su familia, tanto biológica como política. En el último encuentro deportivo, la infanta Cristina acudió de nuevo a las gradas para mostrarse como una fan incondicional de su hijo.

Infanta Cristina, su hijo Miguel y su consuegra en un partido de Pablo Urdangarin/ Gtres

En las imágenes trascendidas se puede ver como, al lado de la hermana del Rey Felipe VI también estaba su otro hijo, Miguel, y su consuegra, la madre de Johanna Zott. Ambas parecen tener una relación cordial, aunque al mismo tiempo se puede definir como llamativa ya que, aunque compartan el motivo de su asistencia (animar y apoyar a Pablo) lo cierto es que en ningún momento se las ve interactuando, algo que queda completamente alejado del vínculo sentimental que une a sus hijos.

Y es que, además de ni siquiera trascender ningún tipo de video donde se las ve saludándose a su llegada, en todo momento están pendientes de lo que sucede en el partido, intentando evitar hablar y conversar. Tras terminar, Pablo Urdangarin se acerca a la grada para saludar a su madre, a su hermano y a su suegra, con la que siempre ha confesado tener una relación excelente pese a que, a juzgar por las imágenes señaladas, parece no ser de la misma manera entre ellas. No obstante, es importante señalar que la presencia de madre de Zott ha sido también llamativa por haber decidido asistir al partido aunque su hija esté a miles de kilómetros. Desde que comenzaron Pablo y Johanna su relación, esta última siempre se ha sentado en la grada de los partidos más importantes de su chico junto a su madre, la cual parece querer seguir con esa tradición aunque su hija no esté presente durante el próximo año.