La nueva vida de Johanna Zott en Munich, lejos de Pablo Urdangarin

Pablo Urdangarin se ha posicionado como uno de los rostros más habituales de la prensa nacional. Y no precisamente por su vinculación con la monarquía, sino por su situación sentimental. Y es que el hijo de la Infanta Elena está viviendo un momento idílico en cuanto al amor se refiere. Lejos de esconderse, el joven se ha dejado ver, en numerosas ocasiones, junto a Johanna Zott, la chica barcelonesa que habría logrado conquistarle el corazón. Fue a principios de año cuando varios medios se hicieron eco de la noticia y, desde entonces, su relación parece ir ‘viento en popa’. No obstante, una nueva etapa que acabaría de llegar a sus vidas podría ocasionarles un difícil bache en la relación.

Fuentes cercanas a la familia han confirmado a un conocido digital que la joven pareja estará un tiempo separada como resultado del erasmus que le acaban de conceder a Johanna para estudiar medicina en Alemania, concretamente en la ciudad de Munich. Así, Pablo se quedaría en Barcelona continuando con su carrera deportiva de la mano del equipo BM Granollers, mientras su chica iniciaría una nueva etapa estudiantil enfocada en su futuro profesional.

Pablo Urdangarin con Johanna Zott / GTRES

No obstante, este distanciamiento, confirmado por El Confidencial, no ha supuesto el fin de su historia de amor. Aunque es evidente que su relación experimentará los pros y los contras de la distancia, por ahora ambos continúan ilusionados con su romance, estando dispuestos a viajar cada uno a la ciudad del otro, para no dejar de verse en un tiempo excesivamente largo. Siguiendo con lo publicado por el medio citado, Johanna Zott habría comenzado su erasmus a principios de octubre y se mantendrá instalada en el país alemán durante todo el año.

Hasta ahora, Johanna compaginaba su grado en medicina con su pasión por el voleibol. Durante el año pasado, la joven aprovechó para comenzar a aprender alemán al mismo tiempo que realizaba las prácticas de su carrera, preparándose para su nueva etapa en el extranjero. En estos últimos meses, además de centrarse en sus estudios, Zoett también ha querido disfrutar de la compañía de su novio y de su familia, donde se ha sentido como un miembro más del clan desde el primer momento. Prueba de ello son las fotografías que han trascendido, donde se puede ver a la catalana disfrutar de los partidos de su chico junto a sus padres y sus hermanos en multitud de ocasiones.

Johanna Zott y su madre viendo un partido de balonmano de Pablo Urdangarin/ Gtres

Las fuentes cercanas a la pareja que han confirmado este distanciamiento físico a El Confidencial han asegurado que el hijo de Iñaki Urdangarin está echando mucho de menos a su novia, ya que está muy apegado a ella y se ha convertido en uno de sus pilares fundamentales, tanto dentro como fuera de su faceta profesional y personal: «Pablo es quien peor lo pasa porque nota más la ausencia. Además, es que está locamente enamorado de esta chica», comentan.