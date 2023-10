4 imágenes que demuestran que Pablo Urdangarin está enamorado

Pablo Urdangarin y Johanna Zott han intentado ser discretos, de hecho es complicado fijar una fecha exacta para hablar del inicio de su relación sentimental. Se conocieron hace muchos años porque ambos estudiaban en el Liceo Francés de Barcelona. Empezaron siendo amigos y han acabado formando una de las parejas más icónicas de la crónica social. A pesar de que todavía son muy jóvenes, ambos han llamado la atención de muchos paparazzi y por eso hay tantas imágenes que demuestran cómo es su bonito noviazgo. Fuentes cercanas aseguran que empezaron a salir a finales de 2021, a pesar de que el romance no trascendió hasta mediados de 2022.

Johanna estudia Medicina y hace prácticas en un hospital universitario, así que no está interesada en hacer carrera en los medios de comunicación. Pablo Urdangarin tampoco quiere saber nada de la prensa del corazón, a pesar de que siempre atiende de forma amable a todos los reporteros. El divorcio de sus padres marcó un antes y un después en su trayectoria, pues fue a partir de entonces cuando se convirtió en portavoz de su familia y en uno de los rostros más queridos de la Familia del Rey.

Pablo Urdangarin abrazando a su novia / GTRES

Pablo Urdangarin juega en Granollers, el famoso equipo de balonmano que le fichó después de terminar su experiencia en el Barça. El último partido que ha jugado ha estado marcado por la presencia de la Infanta Cristina y de su novia Johanna Zott. La última imagen de la pareja es muy significativa, pues el jugador se ha olvidado de la presencia de las cámaras y le ha dado un tierno abrazo a su novia que ha acabado en un apasionado beso. Pero, ¿cómo ha sido el camino hasta llegar aquí?

Johanna Zott, el gran apoyo de Pablo Urdangarin

Pablo Urdangarin con Johanna Zott / GTRES

Johanna Zott no ha podido escapar de las cámaras de los paparazzi y muchos fotógrafos han captado momentos que pasarán a la historia. La joven se ha convertido en uno de los grandes apoyos de Pablo Urdangarin, quien ha establecido su vida en Barcelona, lejos de su familia. Esa es la razón por la que el joven tiene tanta relación con los padres de su novia. Este vínculo ha quedado confirmado durante el último viaje que Cristina de Borbón ha hecho a la Ciudad Condal. La hermana del Rey Felipe se ha dejado ver con la madre de Johanna Zott, demostrando así que el romance de la mediática pareja está más que asentado.

Pablo Urdangarin besando a su novia / GTRES

La estudiante de Medicina ha estado en varios partidos de Pablo Urdangarin. En un primer momento intentaba pasar inadvertida, pero todavía no tiene la suficiente experiencia como para evitar a los periodistas. Hay varias imágenes que confirman la bonita unión que han formado. No obstante, todavía están en una fase inicial y no viven juntos. Pablo compartía piso con algunos compañeros de balonmano, pero ha decidido mudarse a una vivienda situada en Pedralbes, el lujoso barrio donde sus padres tenían un palacete. Urdangarin vivirá solo, a pesar de que su novia le visita bastante.

Su seguidora más fiel

Johanna Zott en un partido de Pablo Urdangarin / GTRES

A pesar de que Pablo Urdangarin le ha robado el corazón a mucha gente, Johanna Zott se ha convertido en una de sus seguidoras más fieles. La pareja ha dejado imágenes que confirman la bonita etapa que están atravesando. La joven está muy pendiente de la trayectoria deportiva de Pablo. Este último se esfuerza mucho para seguir los pasos de su padre en el mundo del balonmano y no defraudar a nadie. Lo cierto es que ha recibido muy buenas críticas y Johanna ha sido testigo de las mismas. Acude a algunos los entrenamientos y a los partidos más importantes