Desde que se conociera la ruptura entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, el hijo mediano de la pareja, Pablo, ha pasado a un primer plano. A pesar de su discreción, el joven ha sabido lidiar con el interés de los medios con una exquisita educación, sin perder en ningún momento las formas, lo que le ha convertido en uno de los miembros más populares de la familia del Rey. Sin embargo, aunque atiende con amabilidad a los reporteros siempre que le preguntan, Pablo Urdangarin no suele pronunciarse sobre su vida privada, al menos hasta ahora.

Pablo Urdangarin en una imagen reciente. / Gtres

El nieto de Juan Carlos I y la Reina Sofía se ha sincerado como nunca en unas inesperadas declaraciones a la agencia EFE en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y ha hablado, sin tapujos, de varios aspectos de su vida, no solo de su faceta como deportista después de su último fichaje, sino también sobre aspectos más personales.

Una entrevista en la que Pablo ha recordado cómo se inició en el mundo del balonmano, siguiendo la estela de su padre, primero en el Liceo francés en Barcelona y después en Ginebra, cuando la familia se instaló allí tras su paso por Washington. El hijo de la infanta Cristina ha contado que fue en Hannover cuando comprobó que realmente quería dedicarse de manera profesional al deporte. Algo en lo que su padre tuvo mucho que ver. «Me enseñó partidos y yo por mi cuenta también los he ido buscando y van apareciendo, se me hace un poco raro verle jugar, pero me encanta», ha confesado el joven. Pablo ha reconocido que su padre ha sido un referente para él, para trabajar cada día, para intentar ser el mejor, retomar el reporte tras las lesiones….

Aunque ahora mismo acaba de fichar por el Granollers, no sabe dónde le llevará el futuro y si quizás, podría volver al Barça. No obstante, está muy contento con el paso que ha dado y está deseando esforzarse al máximo.

Pablo Urdangarin con su padre y su abuela paterna en una imagen reciente. / Gtres

Una de las cosas que más ha sorprendido es que Pablo no ha tenido reparos en hablar de algunas cuestiones más personales de su vida, como es el caso de su relación con Johanna Zott. «Guardo mi privacidad, dentro de lo que cabe, prefiero guardar mi vida privada para mí mismo. Sigo a la gente que me interesa, a mis amigos, a mi familia, pero no soy de los que muestra su vida privada», ha comentado sobre su perfil en las redes sociales, donde reconoce que no es muy activo. Eso sí, por primera vez ha hablado de la joven como su novia, y ha comentado que le gusta hacer planes con ella y con su familia, entre la que destaca a sus primos, especialmente los que están en Barcelona. Asimismo, ha reconocido que es más aficionado a ver películas o series que a leer.