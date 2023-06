Parece que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han enterrado el hacha de guerra, al menos por el bien de su hija pequeña, Irene. Con motivo de su graduación y aprovechado su reciente mayoría de edad, la familia casi al completo se citó en Ginebra para pasar unos días agradables en los que la mala sintonía no fuera notable, o así lo han dejado ver frente a las cámaras. Más allá del sonado reencuentro del ex jugador de balonmano y Juan Carlos I, no ha pasado desapercibido el de los ex duques de Palma en un momento clave: a esperas de su divorcio.

Este sábado, la ex pareja reaparecía junta, en compañía de su hijo Pablo, entrando al hotel Four Seasons en el que se están alojando. Lo hacían de forma discreta, sin atender a los medios de comunicación. El primero en entrar al alojamiento era Urdangarin, ataviado con un polo verde y pantalones color camel. Tras él, la infanta Cristina con un look en blanco y negro y rostro más serio de lo habitual. Como ya acostumbra a hacer, junto a ella su hijo Pablo, que se ha convertido en uno de los personajes más buscados de la crónica social. En la puerta del hotel también se dejaban ver la infanta Elena, acompañada por Victoria Federica, que volvían a esquivar a los medios de comunicación.

Aunque no es la primera vez que la hija de doña Sofía y su ex marido coinciden después de anunciar el «cese temporal» de su convivencia, sí que es la primera desde que se conoce que su divorcio es inminente. Los ex duques de Palma están a punto de firmar su separación ante notario, un paso que han retrasado hasta que la benjamina de su familia alcanzase la mayoría de edad. Ahora que Irene ya no depende de ninguno de los dos, todas las miradas están puestas en esta firma sobre papel que hará oficial su divorcio después de más de un año separados.

Una de las últimas veces que coincidieron públicamente fue el pasado mes de septiembre, cuando se dejaron ver juntos en el funeral de Eduardo Roldán en la Catedral de Jaca (Huesca). Los ex duques de Palma acudieron acompañados de dos de sus hijos, Pablo y Miguel, y de la infanta Elena. Las imágenes distribuidas por Heraldo de Aragón mostraron a la ex pareja relajada, sin tensión ni mala sintonía en un día muy emotivo, eso sí, manteniendo en todo momento la distancia.

‼ Las infantas Elena y Cristina e Iñaki Urdangarin, en el funeral de Eduardo Roldán en Jaca https://t.co/dzVZrBh0mU — Heraldo de Aragón (@heraldoes) September 4, 2022

Ahora, con este nuevo acercamiento, la incógnita está puesta en el verano. Cabe recordar que el año pasado, a principios de agosto, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin coincidieron en Bidart para disfrutar de la temporada estival con sus hijos, como manda la tradición. Fue el primer verano de la hermana del Rey como soltera y el primero también del ex jugador de balonmano con Ainhoa Armentia, pero ni si quiera la situación pudo cambiar la costumbre de pasar unos días en familia en la playa vasco francesa que les ha visto crecer como personas y como familia.