Los momentos ídolo de masas de Pablo Urdangarin

Un 6 de diciembre del 2000 nació Pablo Urdangarin, hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Es el segundo hijo de los ex duques de Palma y el más mediático de todos ellos y no solo por los lazos que le unen a la Familia Real española. Con el paso del tiempo, el nieto de don Juan Carlos se ha postulado como uno de los más queridos por su saber estar y por el cómo se muestra ante los medios de comunicación.

Pese a tener el hermetismo por bandera, Pablo Urdangarin sí que ha ido haciendo alguna que otra declaración, con mucha educación, cuando ha sido preguntado por algún tipo de cuestión familiar o de índole personal. Lejos de relatar detalles de su esfera más privada se ha mostrado cauto, pero los numerosos gestos que ha ido teniendo con la prensa han provocado que se convierta en uno de los miembros más queridos de la Familia Real española.

Es el séptimo en la línea de sucesión al trono y es el único que ha seguido los pasos de su padre, deportivamente hablando. Primero pasó por el TSH Hanover de Alemania, donde jugó una temporada, y después por el Nantes francés, en verano de 2020 aterrizó en su ciudad natal, Barcelona y en el club de sus sueños, el Barça de balonmano, donde su padre se consagró y actualmente Pablo juega ya en el primer equipo.

A través de las redes sociales, como no podía ser de otra forma se ha podido ver cómo el fenómeno Pablo Urdangarin es ya una realidad. Son muchos los vídeos que se pueden encontrar en la Red en los que se pueden ver el trend pidiendo que el nieto de doña Sofía les acepte en Instagram, red social que tiene blindada a cal y canto, haciendo, una vez más, gala de su habitual discreción.

En la mencionada red social sigue a un total de 881 personas y le siguen 1059. Parece que no es muy activo en la plataforma, ya que tan solo ha compartido 10 publicaciones. Y esto no termina aquí, porque cada vez que ha hecho una aparición todas las miradas se han posado en él. Una de las ocasiones tuvo lugar en el marco del funeral de Constantino de Grecia, hermano de la reina Sofía.

Asimismo, cada vez que es visto antes o después de entrenar o en los propios partidos, cuenta con su legión de seguidores. De hecho, no duda en fotografiarse con ellos o firmar autógrafos con una simpatía que ya forma parte de su particular seña de identidad. Circula un vídeo por las redes en el que aparece con una señora de avanzada haciéndose una foto con tanta naturalidad que la anciana en cuestión no duda en decirle «que guapo eres, hijo», lo que provocó las carcajadas de los presentes en ese momento. Sin duda, Pablo Urdangarin se ha convertido en uno de los miembros más mediáticos (y queridos) de la Corona española.