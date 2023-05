En este arranque de mayo se ha producido un movimiento por parte de Alejandra de Rojas, a quien señalaban como la cuarta hija de don Juan Carlos. Ante la vorágine de reacciones que ha producido esta información, De Rojas ha querido desmentir a golpe de comunicado ser hija del que fuera Rey de España durante cerca de 40 años. De esta manera, la empresaria ha desmentido de «forma tajante» ser la «hija secreta» del Rey emérito.

En este primer pronunciamiento de cara a la esfera pública, la empresaria, que está casada con el sobrino de Esperanza Aguirre se ha pronunciado y ha aclarado que «ante la noticia publicada la última semana como adelanto de un libro que se intenta publicar en breve, y el sinfín de noticias publicadas en prensa radio, televisión y redes sociales sobre mi persona, me veo obligada a desmentir de forma tajante mi condición de ‘hija secreta’ del Rey Juan Carlos, así como todos los comentarios vertidos sobre un supuesto trato especial recibido durante mi infancia o juventud, por esa falsa condición».

En el comunicado enviado a la agencia Efe, Alejandra de Rojas ha añadido que «las noticias que se han venido publicando no tienen ningún fundamento y causan un daño casi irreparable a toda mi familia y por supuesto a mi persona, por lo que me reservo el ejercicio de acciones legales contra los autores y propagadores de las mismas». Y no ha querido dejar pasar la ocasión para reiterar su admiración y agradecimiento a sus padres, ya fallecidos, a los que debe todo «y cuyo honor está a salvo para todos los que les conocieron».

El pasado 27 de abril, a partir de las revelaciones contenidas en el libro King Corp., el imperio nunca contado de Juan Carlos I, de José María Olmo y David Fernández, sobre una supuesta hija secreta del Rey Juan Carlos, OKDIARIO confirmó que se trataría de De Rojas, hija de la aristócrata Rosario Palacios, fallecida en 2016.

Un día después de trascender esta noticia, que puso de nuevo en el ojo del huracán a la Familia Real española, el Rey Juan Carlos negó haber mantenido una relación fuera del matrimonio con la aristócrata Rosario Palacios. También a través de la agencia Efe, el Rey emérito explicó que «por el respeto a la verdad y al honor» de las personas afectadas se ve obligado a desmentir estas informaciones «rechazando y condenando por falso cuanto se ha publicado en relación con este inventado asunto». «Niego absolutamente haber tenido relación amorosa alguna con la señora doña Rosario Palacios (q.e.p.d.) y consecuentemente haber tenido una hija con ella», subrayó el anterior jefe del Estado. Del mismo modo, fuentes de Casa Real ya habían negado la pasada semana tener conocimiento de que Juan Carlos I tuviera una hija secreta.