Pablo Urdangarin, Joanna Zott y una mirada a las gradas que lo dice todo

Pablo Urdangarin ya no es un rompecorazones. Hace unos meses, su nombre comenzó a sonar con fuerza después de que los medios de comunicación le vinculasen con varias chicas y de que, incluso, Alexia Rivas confesase que una amiga suya se estaba viendo con él mientras salían estas informaciones. Un juego que no habría gustado nada a la infanta Cristina, hasta tal punto que le recordaba a su situación personal con Iñaki. Pero parece que el nieto de Juan Carlos I ha encontrado la estabilidad de la mano de Johanna Zott, su nueva ilusión.

Fue a finales de marzo cuando él mismo confirmó esta historia de amor y, desde entonces, se han dejado ver juntos en numerosas ocasiones. Tanto es así que, incluso, la joven ya conoce a su suegra y ambos parecen ir totalmente enserio. La última vez que han hecho alarde de su complicidad ha sido durante el último partido del jugador de balonmano, que ha luchado contra el UBU San Pablo de Burgos en la fase de ascenso de la liga Asobal; la cual han terminado con victoria para el Barça Athletic. Y, como no podía ser de otra manera, allí estaba Johanna, que se ha convertido en el talismán del sobrino del Rey. La joven, de 22 años, no se quiso perder este día decisivo en la trayectoria de su novio, por lo que fue directamente después de haber jugado ella un partido de voleibol, motivo por el que iba vestida con la equipación.

Desde la grada, Zott no dejó de sonreír y de seguir cada paso de Urdangarin, que cuando podía también centraba la vista en esa zona y le dedicaba su mejor sonrisa. Unos gestos cargados de complicidad y buena sintonía entre los jóvenes, que están en la mejor etapa de su reciente relación. Por su parte, la joven no quiere ser parte del foco mediático, por lo que está llevando con discreción su historia de amor, aunque sin tener que esconderse. A pesar de que en un principio pidió que no se difundieran detalles sobre su vida, parece que ya ha perdido el miedo a ser reconocida. Johanna Zott proviene de una familia de la alta sociedad de Barcelona, hija de una médico y un profesor de una prestigiosa escuela de negocios. Sus redes sociales las tiene privadas, pero hay algún que otro vídeo suyo en Tiktok subido por una de sus hermanas. Además, le une a Pablo Urdangarin la pasión por el deporte y los estudios, pues ambos han estudiado en el Liceo Francés de Barcelona.

Estas imágenes cargadas de amor llegan apenas unos días después de que se conociera el próximo paso profesional del nieto de doña Sofía. Pese a no haber terminado todavía la temporada, el joven ya ha llegado a un acuerdo para incorporarse en el equipo catalán Granollers, un movimiento que le acerca más a su sueño: representar a la selección española de balonmano.