Pablo Urdangarin, un rompecorazones: ¿qué opina la infanta Cristina?

Ahora que Froilán no puede seguir copando titulares por sus escándalos, la prensa se ha centrado en Pablo Urdangarin y su faceta de conquistador. Siguiendo los pasos de su padre, el joven se ha convertido en el protagonista de la crónica social por unas imágenes en las que sale besando a una chica y dando la mano a otra. Se desconoce si son las mismas o no, pero mucho se ha especulado con que estaría teniendo varios frentes abiertos cual rompecorazones.

Al parecer, esta no sería la única relación del jugador de balonmano, pues Alexia Rivas ha comunicado que una persona de su círculo también habría estado quedado con el nieto de Juan Carlos I. ¿Se trata de un poliamor o solo de un joven que disfruta de su soltería con las chicas que quiere sin tener ningún compromiso? Sea como fuere, lo cierto es que la infanta Cristina no se esperaba esta situación sentimental de su hijo.

Y así lo ha comunicado Alexia Rivas para El programa de Ana Rosa: «Le ha sentado muy mal porque no se esperaba que su hijo mintiera y formara parte de un escándalo». Al parecer, la hermana de Felipe VI no se podría imaginar que su hijo siguiera los pasos de ex marido, no siendo sincero con una chica, quedando con otra y acabando envuelto en una polémica de la que se habla desde hace varios días. La colaboradora del Fresh ha explicado que la infanta Cristina le ha hecho saber a Pablo su malestar, ya que esta situación le podría traer recuerdos muy dolorosos respecto a su separación matrimonial: «Ya lo dijo Alba Carrillo, la rama sale a la mata. También toca la fibra estos temas si los has vivido».

La nueva vida de Pablo Urdangarin

Pero la faceta sentimental del nieto de doña Sofía no ha sido lo único que ha cambiado en estos últimos meses. Según ha salido a la luz, Pablo estaría independizado en un piso ubicado en el barrio San Joan de Espí con otros dos jóvenes. Fue el pasado mes de octubre cuando decidió comenzar esta andadura, optando por un dúplex de 1.500 euros al mes para abandonar el domicilio familiar y buscar intimidad.

Unas informaciones que han coincidido con la noticia de cómo podría ser el futuro de su hermana, Irene Urdangarin. La hija de la infanta Cristina está a punto de cumplir la mayoría de edad y, al contrario que la Princesa Leonor, estaría a punto de dar el salto a la universidad estudiando algo relacionado con el mundo de la hostelería. Según ha informado El Español, la joven ha puesto en sus redes sociales las siglas EHL, que podrían referirse a la École Hôtelière de Lausanne, una prestigiosa escuela privada en Suiza en la que hay que pagar 35.000 euros al año por estudiar.