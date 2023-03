No cabe la menor duda de que Pablo Urdangarin se ha convertido en un completo fenómeno de masas. Su saber estar ante las cámaras, y su trato con la prensa ha provocado que su nombre acapare parte de la atención en los medios de comunicación. Además, hace unos días salieron a la luz unas imágenes que podrían no gustar del todo a sus seguidoras. No hay más que revisar las redes sociales para confirmar que el hijo de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina se ha convertido en un ídolo adolescente.

Sin embargo, podría estar enamorado, ya que han trascendido unas fotografías en las que aparece besándose con una joven desconocida mientras iban de compras por Barcelona, ciudad en la que reside el sobrino del Rey Felipe VI. Lejos de quedar este entramado amoroso ahí, Alexia Rivas ha entrado en escena y lo ha hecho en el programa en el que colabora, Ya es mediodía.

La periodista asegura que el nieto del Rey don Juan Carlos tiene más de una «amiga» especial. Por lo que la estampa que daba a conocer Vanitatis podría haber levantado ampollas en su círculo amoroso. «Pablo Urdangarin lleva varios meses teniendo una amistad entrañable con una persona de mi círculo más cercano. Entonces cuando sale esta noticia, esta persona de mi círculo más íntimo le pregunta. La respuesta de Pablo es que se ríe y le dice ‘por favor, parece mentira que no me conozcas. Esto no es’». comienza revelando la comunicadora.

Alexia indica que “que ellos no tenían un grado de compromiso ni habían dicho que no se podían ver con otras personas. No habían hablado de eso». Aunque, Rivas opina que «en ese momento cuando le pregunta le podía haber dicho que sí se estaba viendo con otra persona». Continuando con su relato, la colaboradora cuenta que »

esta persona de mi círculo insiste en que no le mienta no solo por ella, sino también porque yo iba a dar la cara por él. Él aseguraba que ‘no van a salir, no van a salir porque no existen ni personas ni fotografías’», sentenciaba al respecto Alexia

La publicación de estas fotografías ha hecho que estos «amigos tan entrañables» terminen discutiendo. «Hasta ayer, ellos seguían hablando e incluso habían dicho de quedar. No era una relación de noviazgo porque no lo era, pero sí era una relación entrañable y especial. Él no tenía una ilusión, tenía muchas», dice. Y añade: «Mi amiga al ver las fotos, se las manda a Pablo y tienen una discusión. La disculpa de Pablo es que esas fotos no son de las que habla Socialité, estas fotos no existían cuando yo lo negué», termina diciendo la ex concursante de Supervivientes.

Como era de esperar, Pablo Urdangarin continúa discreto en un segundo plano de cara a la opinión pública, por lo que oficialmente no se conoce si estuviera o no manteniendo una relación oficial.