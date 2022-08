María Patiño: 51 años de idas y venidas como uno de los pesos pesados de la televisión

A día de hoy, nadie duda de que María Patiño se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del panorama nacional. Y no es para menos, porque la presentadora de Socialité cuenta con una trayectoria de más de dos décadas que la avala, aunque no todo ha sido de color de rosa durante su andadura televisiva, ya que, para convertirse en quien a día de hoy es, ha tenido que ir escalando puestos e incluso hacer de su vida privada un tema totalmente público.

Desde pequeña, la maestra de ceremonias de Telecinco tenía como objetivo el de ser una estrella de la pequeña pantalla, razón por la que tuvo oportunidad de hacer pequeños cameos en grandes éxitos como Aquí no hay quien viva o Torrente 4: Lethal Crisis. Aunque finalmente, se percató de que no quería ser el centro de la noticia, sino la encargada de transmitirla, motivo por el que estudió periodismo y comenzó a ejercer la profesión en algunos medios conocidos como Canal Sur Radio, Giralda Televisión y Diez Minutos, entre otros.

No sería hasta 1993 cuando Patiño daría el salto definitivo a la televisión, aunque de la mano de un proyecto totalmente alejado de lo que sería su profesión. Este no es otro que su aparición en Amor a primera vista, donde intentó buscar a la persona ideal para compartir su vida, aunque por aquel entonces sin mucho éxito. Lo que tal vez no podía llegar a imaginar es, que cinco años después, se codearía con periodistas de la talla de Jordi González o Ana Rosa Quintana en Antena 3, asentándose posteriormente en ¿Dónde estás corazón? junto a Jaime Cantizano. No obstante, la llegada de Sálvame a Telecinco hizo que el espacio perdiera audiencias considerablemente, llegando María a la cadena de Fuencarral para desempeñar papeles en La noria, el Deluxe o El Programa de Ana Rosa.

El cambio de cadena de la presentadora fue todo un éxito, pasando de ser colaboradora a dirigir su propio espacio durante los mediodías del fin de semana con Socialité. Además, siempre y cuando está ausente Jorge Javier, María también le coge el testigo en el Deluxe para dar paso a sus compañeros y poner orden en el plató, dando continuidad así a una aventura televisiva que va in crescendo y sin límite alguno.

Un supuesto affaire que ha marcado su vida

Cuando acababa de comenzar a ser uno de los rostros visibles del mundo televisivo, María Patiño protagonizaba una aparición pública con Jesulín de Ubrique que hacía saltar las alarmas. Dada la complicidad de ambos, todo apuntaba a que quizá habían llegado a sobrepasar el límite de la amistad en algún momento, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado.

Sea como fuere, la periodista se ha ocupado cuidadosamente de mantener su vida sentimental en un segundo plano, llegando a ser toda una incógnita la identidad de la expareja con la que María tuvo a su primer y único hijo, Julio, nacido en el año 2000. Desde hace 15 años, la comunicadora goza de una bonita relación sentimental con el actor venezolano Ricardo Rodríguez Olivares, la cual parece ir viento en popa pese al paso del tiempo, llegando incluso a haberse dado el “sí, quiero”.