Los famosos tienen muy claro que les encanta la Navidad. Algunos rostros populares como el de Georgina Rodríguez fueron de los primeros que colocaron sus adornos navideños. Lo hicieron incluso cuando todavía no había comenzado el mes de diciembre, demostrando así que el espíritu navideño no entiende de fechas. Todos ellos han seguido sus gustos y una dosis de inspiración para decorar sus casas (o mansiones) con un resultado muy llamativo que no han dudado en compartir en sus redes sociales. Los hay tradicionales, otros vanguardistas o mezcla de estilos. Te descubrimos los mejores a continuación. ¿Con cuál te quedas?

Georgina Rodríguez

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Georgina Rodríguez fue una de las más madrugadoras a la hora de plantar el árbol de Navidad en su domicilio y también de las que consiguió un resultado más espectacular. La novia de Cristiano Ronaldo instaló un mega árbol de Navidad que recorría toda la barandilla de la escalera y la repisa de la chimenea del salón. No obstante, su caso es cuando menos particular. Y es que Georgina puso el árbol cuando todavía no había estallado la fuerte polémica del futbolista con el Manchester United que derivó en una abrupta salida del club inglés. ¿Habrá trasladado el árbol a su nueva casa? Sea como fuere, aún no se conoce cuál será el destino exacto de la familia en esta nueva etapa.

Dulceida

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)

La influencer primigenia de nuestro país también ha seguido la estela de Georgina Rodríguez y ha demostrado que tiene un gran sentido de la Navidad. Dulceida siempre ha sido una de las que más anima estas fechas, presumiendo de decoraciones envidiables. Este año, su árbol no tiene en absoluto desperdicio.

Catalina de Gales

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Las casas reales de medio mundo también dan rienda suelta a su creatividad navideña. Para ellos es una etapa de amor y fraternidad, que quizá no lo sea tanto para los Windsor tras la emisión del polémico documental de Enrique y Meghan. Sea como fuere, Catalina y Guillermo ya han puesto su árbol en Adelaide Cottage, adonde se mudaron recientemente.

Pilar Rubio

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)

Los Rubio-Ramos siempre viven con emoción y deseo las Navidades y mucho tiene que ver que sus cuatro hijos estén aún en edad de ello. Este es su segundo fin de año en París. La familia está completamente adaptada a la ciudad y han encontrado la felicidad que por momentos se les resistió durante el primer año. Así luce su espectacular casa francesa para estas fechas.

Mariah Carey

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)

No hay Navidad sin Mariah Carey. Ella es la auténtica reina en mayúsculas de estas fechas. Ha pasado un cuarto de siglo desde su famoso villancico que resuena allá por donde se pise en diciembre, pero la cantante no ha perdido ni un ápice de su gusto por estas celebraciones. A las pruebas nos remitimos.

Chiara Ferragni

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio)

Más allá de nuestras fronteras, la influencer más destacada de Italia, Chiara Ferragni, ha apostado por el color blanco nieve para estas entrañables semanas y así lo demuestra tanto con su jersey como por el árbol que ha puesto en su casa.

Paula Echevarría

Al contrario que Georgina Rodríguez, una de las famosas más tardías en instalar su árbol ha sido Paula Echevarría. La actriz española ha optado esta vez por un diseño de árbol muy clásico y sin grandes estridencias.