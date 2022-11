Georgina 1-0 Aveiro: giro radical al retiro dorado de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y el Manchester United han hecho buena la máxima de acción, reacción. El club inglés acaba de comunicar oficialmente la marcha del delantero portugués «con efecto inmediato y de mutuo acuerdo», según se puede leer en un comunicado oficial emitido desde las oficinas de Old Trafford. Un movimiento que llega como consecuencia de la explosiva entrevista que concedió hace tan solo unos días a Piers Morgan y en la que cargó duramente contra el equipo de los ‘diablos rojos’.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022