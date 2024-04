Carlos Cánovas, en jaque: Silvia Tortosa aparece como divorciada en el certificado de defunción

La actriz Silvia Tortosa, una de las grandes musas del cine del destape de la década de los setenta, falleció el pasado día 23 de marzo a los 77 años de edad, tras una larga lucha contra el cáncer. No obstante, su muerte continúa copando titulares en la crónica social de nuestro país a raíz de la apertura inminente de su testamento. Este martes, sin ir más lejos, la periodista Paloma García Pelayo ha tenido acceso, en exclusiva, al certificado de defunción de Silvia. Uno que pondría más en jaque si cabe, a Carlos Cánovas, el que fuera su marido durante los últimos 17 años.

Según la periodista, en el cetificado de defunción de Silvia, el documento legal que declara la fecha, el lugar y la causa de la muerte de una persona, tal como se inscribe en un registro oficial de fallecimientos; la actriz consta como divorciada, de modo que Silvia y Carlos Cánovas ya no son marido y mujer. Esto dejaría a Carlos sin acceso a la herencia de intérprete de La Señora o Asignatura Pendiente y resolvería así la duda que en las últimas semanas tanto se ha puesto sobre la mesa. «Ana, amiga íntima de Silvia Tortosa, fue al Registro Civil de Barcelona y manifestó que su amiga era una mujer divorciada, algo que hizo el 5 de abril de 2024, 13 días después del fallecimiento de la actriz», ha explicado Paloma.

Silvia Tortosa en el plató de ‘Supervivientes. (Foto: Gtres)

La colaboradora de Y ahora Sonsóles ha incidido, además, en que, según los expertos, una persona puede manifestar que es divorciada y el Registro jamás cotejar los datos del manifestante. «Con la información que tenemos, Carlos Cánovas no es el viudo y, por tanto, no tendría derecho a herencia», ha añadido. Así, queda esperar a saber quienes serán las personas que reciban el legado económico y patrimonial de la actriz. Al no tener hijos ni padres vivos, la herencia de Silvia podría ir dirigida a sus primas, o también a las monjas a las que ella solía visitar.

Silvia Tortosa cambió sus últimas voluntades antes de morir

Según la información publicada en la revista Lecturas hace varias semanas, Silvia Tortosa habría cambiado radicalmente sus últimas voluntades poco antes de morir. En concreto, Silvia habría apartado a su marido, Carlos Cánovas, de todo lo que concierne a su herencia, debido a una infidelidad por parte del productor de cine. Los hechos tuvieron lugar hace ocho meses. Silvia descubrió que la que había sido su pareja durante los últimos 17 años, mantenía una relación sentimental paralela a la suya con la también actriz Marina Lozano, lo que le llevó a modificar su testamento.

Carlos Cánovas y Silvia Tortosa, en Merida. (Foto: Gtres)

«Estaba herida y dolida con Carlos. No creo que le deje todas las propiedades a él. Ella no era tonta y decía que sabía muy bien lo que quería hacer con su herencia», explicó Tony Aliaga, el que fuera representante y amigo íntimo de la actriz, a la citada publicación. «A raíz del cáncer de mama que le diagnosticaron en 2019, Silvia había nombrado a Carlos su tutor legal, pero cuando supo que le era infiel, corrió a cambiarlo y nombró tutora a su amiga Ana Congost, que ha estado a su lado hasta el final», añadió Aliaga.

Silvia Tortosa habría estado sospechando de la infidelidad de su marido durante un largo período de tiempo antes de morir. Finalmente, la actriz pudo contrastar lo ocurrido y consiguió “unas pruebas” que, llegado un día, puso delante de Carlos. «Él admite que sí y ella le da un mes para abandonar la casa (…) en esa casa también vivía la madre de Carlos». Silvia Tortosa y Carlos Cánovas se conocieron en 2008, en Madrid, por unos amigos en común.