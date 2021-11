Ya llega la Navidad a la casa de Amaia Salamanca y Rousauro Varo. No cabe duda de que la pareja está atravesando uno de los mejores momentos de su relación. Viendo crecer a sus tres hijos y a tope de trabajo, el empresario y la actriz disfrutarán de un poco de relax en estas fechas en compañía de la familia, motivo por el que dividirán tiempo entre el País Vasco y Sevilla. Así lo confirmaba ella misma durante el evento de Codorníu celebrado en Madrid esta misma mañana, marca de la que la intérprete es protagonista desde hace más de un año.

La Navidad ha pasado de ser una época como cualquier otra del año, a convertirse en una etapa de lo más especial para la madrileña. Y es son tiempos en los que los niños cobran todo el protagonismo, y los pequeños Olivia, Nacho y Mateo han conseguido llenar de luz los meses de diciembre y enero gracias a su inocencia: “Con niños la Navidad se vive de otra manera, con más ilusión”, confesaba la actriz. No obstante, también considera que “es un trabajo extra para que los niños estén bien, se ilusionen, se diviertan”. Y qué mejor manera de dar el pistoletazo de salida a la tradición que poniendo el árbol de Navidad en familia. Una costumbre que está presente en prácticamente todos los rincones del globo y de la que Amaia Salamanca también disfruta en familia.

Grandes proyectos que pronto verán la luz

En medio de un momento espléndido en lo familiar, Amaia Salamanca no ha dejado de lado ni un solo segundo su carrera profesional. La intérprete de Catalina en Sin tetas no hay paraíso se ha adentrado de lleno en un proyecto que verá la luz en 2022 y que ha supuesto ser todo un reto para ella. La artista ha puesto toda la carne en el asador para sacar adelante La piel del tambor, una adaptación de la novela de Arturo Pérez Reverte que ha cobrado una gran importancia en la trayectoria de Amaia al ser su primer rodaje en inglés. Pero esto no es todo. La modelo pasará de llevar a cabo un thriller a dar un giro de 180 grados con una comedia junto a Arturo Valls, un cambio que ha afirmado que “le apetece mucho”. Y es que aunque este género no es algo en lo que Amaia trabaje a menudo, la artista asegura poner “mucha pasión y muchas ganas” a todos los proyectos en los que se involucra.

Entre la familia y el trabajo

Aunque pueda parecer una tarea realmente complicada la de cuidar de tres niños cuando la agenda laboral permanece apretadísima, Amaia Salamanca prefiere quitar hierro al asunto y a sacar el lado positivo a su ausencia temporal: “Aunque mamá algunas temporadas no esté en casa, está pendiente. Pero sale a trabajar y ganar dinero para darles lo mejor”, contaba. No obstante, ha preferido establecer su residencia en Madrid ya que cuenta con una localización que le permite moverse mejor a otros lugares, y normalmente todos sus proyectos tienen su sede en la capital.

Por su parte, Rosauro Varo también puede estar muy contento en el ámbito laboral. El Vicepresidente del grupo PRISA puede presumir de ser un gran empresario pese a su juventud, algo de lo que Amaia está “muy orgullosa”: “Es una persona muy trabajadora. Eso se ve reflejado en los premios que le da la profesión”, concluía. Aún así, parece que ninguno de los dos se plantea, de momento, agrandar la familia.