Amaia Salamanca, causa furor en Vitoria con su total black

Una de las grandes ventajas que tienen los festivales de cine, es que no solo se puede conocer los próximos lanzamientos -tanto para las salas como para la pequeña pantalla-, también se puede volver a ver a sus protagonistas y, con ello, disfrutar de sus vestuarios. Para nadie es un secreto que estas oportunidades son aprovechadas por los asistentes para sacar sus mejores galas, posar ante los flashes de las cámaras y sorprender a todo el mundo con su look. Este jueves, el FesTVal de Vitoria 2021 ha tenido a muchos protagonistas, pero Amaia Salamanca ha conseguido sobresalir entre todos.

La actriz madrileña nunca defrauda y en esta ocasión no ha sido menos. Ha dejado la imagen de ‘niña buena’ a un lado, quizás para mimetizarse con su personaje de ‘Todos mienten’, del que contaba antes de posar que tiene un punto de maldad. «Luego nosotros no podemos así en nuestras vidas y el poder darle vida hace que lo disfrutes más porque es una vida que yo nunca tendría. Luego por otro lado, Sofía, si tiene algo que le ablanda un poco el corazón es la hija de su marido, que es un poco con la que se ve representada cuando ella adolescente y es con la que tiene, así como más feeling», expresaba.

Y así, como si estuviera inspirándose en su personaje, posó ante los medios. Un look de inspiración gótica en el que destacaba el vestido, una pieza de Dior de un negro brillante, como de charol, que hacía resaltar el tono claro de sus ojos. Además de minifalda, este vestido contaba con una falda de tablillas, mangas abullonadas y un original cuello joya formado por una rejilla dorada. Para cerrarlo, un cinturón realizado en el mismo tono que enfatizaba la figura de Amaia. Un top knot de aspecto messy, maquillaje discreto y unas sandalias de cuña, también en negro, cerraban el original conjunto.

Un personaje diferente

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia Salamanca (@amaiasalamanca)

En el momento de hablar con la prensa, Amaia Salamanca aprovechaba para describir este nuevo papel. «El personaje es más pequeño en comparación con el resto, pero me gustaba mucho porque era un personaje independiente, que no tenía su vida tan estructurada como las demás mujeres, que ella es una mujer empoderada, fuerte, que le da igual lo que piensen los demás, ella lo que quiere es ser una buena profesional se lleve a quien se lleve por delante. No tiene escrúpulos de ningún tipo, es una tipa fría…».

Este no es el único proyecto que la actriz tiene entre manos. «Estoy a la espera de una serie para Netflix, que se estrenará en el próximo año y de ‘Por los pelos’, una película que se estrenará también el próximo año por febrero o así y ahora con esto, ‘Todos mienten’».