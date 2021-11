Pull&Bear se arriesga y vende el vestido más rompedor para los días más especiales de Navidad

Si todavía no tienes las prendas más elegantes para esta Navidad, ya estás tardando. Pull&Bear se arriesga y vende el vestido más rompedor para los días más especiales de las fiestas. ¿Quieres saber cómo es? Pista: lleva brilli brilli de diversos colores y es muy favorecedor y sexy. En corto, además está muy bien de precio.

Ve pensando, antes de que sea demasiado tarde, en adquirir esas prendas que llevarás durante las fiestas, sean top, botines y los vestidos más festivos.

El vestido más rompedor para la Navidad

Con esta prenda, nada se te puede resistir porque estarás lista para lucir palmito allí donde vayas. El vestido corto lentejuelas terciopelo de Pull&Bear es lo más porque ofrece brillos de diversos colores para deslumbrar a todos.

Es de escote amplio y de manga larga y su precio es de tan sólo 35.99 euros, y por el momento está en tallas S, M y L. En cuanto a composición y cuidados, desde la web nombran que en exterior es 95% poliéster, 5% elastano y el forro también es de 100% poliéster.

Sobre sus cuidados, recomiendan lavar a mano max 30ºc y al revés para que no se estropeen las lentejuelas, planchar maximo 110 º c, no limpiar en seco y no usar secadora.

¿Cómo combinar tu elegante vestido de fiesta?

Como lleva tantas lentejuelas de colores, lo puedes llevar con miles de cosas. Es decir, que combina con ese bolso en negro o bien del color que prefieras, además queda estupendo con botas y botines, porque es corto, además de los clásicos zapatos de tacón.

No te olvides de los pantys, que es una de prendas estrella también durante esta Navidad, especialmente para llevar este tipo de vestidos. Con las medias más elegantes del mercado, podrás lucir mucho más de piernas.

Con chaqueta blazer encima, jersey en negro y tu plumón, no pasarás frío en esta temporada que viene. Aunque debes tener en cuenta que la prenda es de terciopelo y en manga larga, algo que ya aporta un material más grueso de lo normal.

Hazte con este vestido tan especial en un momento, si lo compras directamente en la web, porque es tuyo en tan sólo unos días. Las prendas de Navidad suelen volar, así que no te lo pienses demasiado, y si está tu talla, haz la compra en un click. ¡Lo vas a querer para todos tus eventos!