Súmate al street style con el nuevo jersey de Pull and Bear

Pull and Bear nos está sorprendiendo mucho esta temporada, con prendas de abrigo que son ideales y, además, podemos adaptar a cualquier look y ocasión. Los jerséis son un básico en el fondo de armario durante los meses de frío, y siempre tratamos de buscar aquellos que sean cómodos, calentitos y a la última. Nos gusta marcar la diferencia con pequeños detalles, ¡y con este jersey de Pull and Bear lo tenemos muy fácil!

Se trata de un jersey de punto de cuadros vichy en tonos rosas y rib en contraste en cuello, bajo y puños. De manga larga y cuello redondo, es uno de los jerséis más bonitos con los que hemos tenido el placer de encontrarnos.

Tiene diseño de hombros caídos y es de estilo oversize, así que resulta ultra-cómodo, perfecto para los looks para el día a día. A la hora de combinarlo, podemos apostar por un outfit relajado, con unos pantalones vaqueros y unas botas engomadas en un tono pastel, como el azul cielo o el violeta.

Claro que también podemos darle un aire mucho más cañero, con unos pantalones efecto piel y unas botas con suela track y cordones. ¡Es un jersey muy versátil y que ofrece muchas posibilidades!

El nuevo jersey de Pull and Bear está a la venta en la tienda online desde la talla XS hasta la L por 25,99 euros.

Botas planas con suela track

Para combinar el jersey con estilo, estas botas planas nos parecen ideales. Disponibles en color violeta y negro, tienen acabado en punta redondeada. Son muy cómodas y, además, protegen los pies tanto del frío como de la lluvia.

Podemos sacarles muchísimo partido esta temporada porque quedan bien con cualquier prenda que tengamos, como por ejemplo un vestido de punto. Además, la caña es un poco holgada, así que también podemos llevar las botas por encima de unos pantalones pitillo o unas leggings.

A la venta desde el número 35 hasta el 41, valen 49,99 euros.