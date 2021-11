Estas son las únicas botas que necesitarás todo el invierno

Si este invierno no quieres gastarte mucho dinero en ropa y calzado, no te preocupes porque hemos fichado unas botas que te solucionarán todos tus looks. Unas botas que lo tienen todo para enamorarte y que puedes ponerte en cualquier ocasión. ¡Una compra maestra!

Son unas botas de la nueva colección de Stradivarius que seguro no tardarán en agotarse porque son ideales. En color crudo y con pelo interior, tienen suela tipo track y tiradores en la parte lateral para que sean más fáciles de poner.

Vamos punto por punto para analizar en detalle las botas. Lo primero es el pelo interior, estupendo para combatir los días más fríos del invierno. ¿Acaso hay algo más agradable que meter los pies en estas botas justo antes de salir de casa para ir a trabajar?

A esto hay que sumar la suela track, que resulta muy cómoda y, además, mantiene los pies a salvo del frío y la humedad del suelo. Son unas botas que puedes ponerte si hace frío, si llueve e incluso si nieva.

El calzado oscuro, en colores como el marrón, el gris o el negro, ha sido siempre el gran protagonista de los meses de invierno. Pero el mundo de la moda está cambiando, y ahora lo que se lleva son los tonos claros como el crudo.

A la hora de combinar las botas tienes un mundo de posibilidades. Puedes ponértelas con un conjunto de punto de pantalón y jersey y una cazadora acolchada para un look ultra-cómodo.

También quedan muy bien con un vestido sudadera y un abrigo largo. Y, si te apetece algo un poco más arreglado, con unos vaqueros pitillo y un jersey de punto canalé también combinan a las mil maravillas.

Aunque estas sean las únicas botas que tienes en tu armario este invierno, no vas a necesitar más. Están a la venta en Stradivarius por 45,99 euros, desde el número 35 hasta el 41.