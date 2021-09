Los vaqueros beige de Primark que triunfan en las redes y son pura tendencia

Ni azules ni negros, los jeans que se llevan son beige. Y los hay de diferentes estilos y pecios. Son los vaqueros beige de Primark que todas llevan en las redes y ¡son pura tendencia! Veamos sus características y por qué son tan llevables.

Hay varios modelos, algunos más largos, otros más cortos, anchos y pitillo. Hemos encontrado unos a 17 euros, que son perfectos para lucir tus zapatos más nuevos. Son vaqueros acampanados fabricados con algodón reciclado. Su cintura alta los convierte en una prenda muy versátil.

Del beige al marfil

Los vaqueros beige de Primark se mimetizan en otros colores. Pues es realmente llevable y los vemos también en muchos otros lugares.

Es el vaquero relajado de pernera ancha color marfil de Primark Cares. Su precio es de 19 euros y es algo más claro que el anterior. Un modelo ideal para los días otoñales y primaverales. Si llueve, mejor te lo piensas, por aquello que puede ensuciarse más que los tradicionales colores clásicos que todos conocemos, como el negro y el azul.

En este caso su composición es 98 % algodón sostenible, 2 % elastano.

Más modelos claros

También hay uno super cómodo en amarillo y pernera ancha para que no tengas que ir ajustada siempre a todos sitios y te puedas sentar con toda la comodidad del mundo. No es el amarillo chillón si no mucho más clarito.

Si quieres otro estilo, entonces también hemos visto el vaquero rasgado color crudo de talle alto. Es similar a los vaqueros beige de Primark que todos quieren, en este caso el precio es de 21 euros.

Y se diferencia porque hay una parte rasgada en la rodilla para que vayas más en tendencia. Este tipo va perfecto con tus deportivas o bien con los botines que ya puedes ponerte en este caso durante el otoño, especialmente en días más grises o cuando empezamos a notar el frío en nuestros pies.

Talle alto en blanco

Y, por supuesto hay otros colores claros, como el blanco. Es el vaquero pitillo de talle alto blanco que sólo cuesta 11 euros. Es más estrecho para aquellos días en los que queremos ir más ajustadas y marcar tipo porque también nos encanta mostrar nuestro cuerpo de otra forma. Este modelo nos encanta con las deportivas con cuña y doble suela.

Sabes que en Primark tendrás que comprarlo en la tienda, así te lo puedes probar para ver cómo te sientan.