Hay que entender que las lentejuelas ya forman parte de nuestros básicos. Sí, de nuestros básicos. Pese a todo lo llamativo que pueda parecer una prenda de lentejuelas lo cierto es que pueden dar un giro de 180 grados a nuestros looks. Ya nos lo enseñaron en ‘Sexo en Nueva York’, incluso las firmas de la Alta Costura como Balmain. Las lentejuelas son el ‘must have’ de cada amante de la moda.

Lo mejor de todo es que este tipo de tejido puede servir tanto para las grandes fiestas o una noche de gala como para ir al trabajo. Las lentejuelas han venido para quedar, lo único que hay que saber es cómo combinarlas para no excedernos en esos conjuntos que vamos a lucir cuando aún está el sol.

La influencer Mery Turiel que es toda una apasionada de esta tendencia nos ha enseñado que se pueden llevar lentejuelas los 365 días del año, pero, ¿cómo? Muy sencillo, tan solo hay que atreverse y dejar a un lado el que dirán. Las lentejuelas también se pueden llevar de día, la clave está en cómo combinarlas. La autora de ‘Iki: aquello por lo que vale la pena vivir’ compartió hace unos años un look que se volvió viral.

Consistía en una falda de lentejuelas doradas de Mango que combinó con una camisetabásica de algodón en color gris y unas zapatillas de la marca Converse. Un modelito glamuroso, cómodo y tendencia. Este tipo de conjunto puede servir más para cuando se acerca el calor, pero para invierno también se puede optar por este tipo de prendas. La única diferencia es que a la hora de combinar hay que apostar por los jerséis de punto.

Tampoco hay que olvidar esos vestidos eternos repletos de lentejuelas que se lucen en las grandes ocasiones con unos estilosos zapatos de tacón. De esta manera, queda claro que este tejido no tiene límites, sirve para cualquier momento o evento. Sin ir más lejos, en Zara hay infinidad de prendas con lentejuelas para poder ir al trabajo y brillar con luz propia. Sin embargo, el mejor consejo es comprar estas prendas en rebajas, ya que suelen ser algo caras.

Erika, una influencer que cada día crece más a través de las redes sociales ha dejado claro que es una auténtica fan de las lentejuelas. Además, no para de compartir looks que pueden servir de inspiración para que estas prendas con estos particulares abalorios sean nuestros grandes aliados.

En definitiva hay tres claves a la hora de lucir las lentejuelas. En primer lugar, si es para un look diurno combinar con prendas de algodón o de punto para así no llamar tanto la atención. En segundo lugar, el tejido vaquero puede ser una gran solución a la hora de combinar, pues es un contraste de lo más glamuroso, aunque eso sí, algo atrevido. Por último, y no por ello menos importante, las lentejuelas se llevan con zapatillas o en su defecto con botas de estilo militar como lo pueden ser las Dr. Marteens, aunque en tiendas como Zara, Sfera, o Asos se pueden encontrar a precios más que asequibles. Poco a poco este tejido se ha convertido en el gran protagonista de nuestros outfits, tan solo hay que aprender estas claves y dejar volar la imaginación, porque en moda, todo vale.