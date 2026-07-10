De Shakira a Bisbal: cinco canciones perfectas para animar a España en el Mundial 2026

España se juega hoy el pase a semifinales del Mundial 2026 ante Bélgica, y la afición ya ha empezado a preparar el ambiente a su manera: a golpe de himnos futboleros. Según los datos de Spotify, la victoria de la Selección Española frente a Portugal ya disparó las reproducciones de varias canciones icónicas asociadas al fútbol, y todo apunta a que hoy volverán a sonar con fuerza en bares, casas y aficionados camino del estadio. Hacemos un repaso de las que más han crecido y que te servirán para disfrutar de una previa con amigos y familia y sentir los colores de ‘la Roja’ más que nunca.

‘La Roja Baila’ (+595%): el himno que nunca falla

La Roja Baila es la canción que más ha disparado sus reproducciones, con un crecimiento del 595 % respecto al mes anterior del comienzo del Mundial. Interpretada por Sergio Ramos junto a Niña Pastori y con la producción de RedOne, se convirtió en el himno oficial de la Selección Española para la Eurocopa de 2016.

Aunque no nos fue bien en aquella Eurocopa, cayendo en octavos ante Italia, la canción sí que se ha quedado en el recuerdo. Desde entonces reaparece cada vez que España compite en un gran torneo, con su estribillo de «soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin» convertido ya en grito de guerra de la afición.

‘Wavin’ Flag’ (+227%)

La versión en español de Wavin’ Flag, con K’naan y David Bisbal, se ha disparado un 227 %. El tema original, del cantante somalí-canadiense K’naan, se convirtió en un himno mundial del Mundial de Sudáfrica 2010 gracias a esta remezcla patrocinada por Coca-Cola, que sigue siendo una de las canciones futboleras más reconocibles casi 16 años después de su lanzamiento. A los españoles nos trae grandes recuerdos de aquel mágico Mundial 2010 que ganó ‘la Roja’.

‘La La La’ (Brasil 2014) (+132%)

Shakira vuelve a estar presente en la banda sonora futbolera de la afición española con La La La (Brasil 2014), su colaboración con Carlinhos Brown para el Mundial de Brasil, que ha crecido un 132 % en reproducciones en Spotify en las últimas semanas. El tema, con ese estribillo pegadizo que da título a la canción, se convirtió en otro de los grandes éxitos futboleros de la colombiana tras reventarlo con el clásico Waka Waka cuatro años antes.

‘Waka Waka (This Time for Africa)’ (+112%)

La versión original en inglés de Waka Waka, con Shakira y el grupo sudafricano Freshlyground, sigue siendo uno de los himnos futboleros más reproducidos del mundo, con un crecimiento del 112 % en la plataforma musical. Fue la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010 y, con permiso de La Roja Baila, probablemente la canción más asociada al fútbol de las últimas dos décadas a nivel internacional. Este tema convirtió a la colombiana en la reina, en lo musical, de los mundiales de fútbol.

‘Waka Waka (Esto es África)’ (+41%)

Cierra la lista la versión en español de aquel mismo éxito, Waka Waka (Esto es África), también de Shakira y Freshlyground, que ha crecido un 41 % en reproducciones. Aunque su crecimiento es el más moderado de los cinco temas, sigue demostrando que, año tras año y Mundial tras Mundial, la afición española vuelve a los mismos clásicos para acompañar a la Selección.

Igual que Wavin flag, esta canción nos recuerda a un verano que los que lo vivimos no olvidaremos jamás gracias a aquel gol de Andrés Iniesta en la final ante Holanda.

La música, otra forma de vivir el Mundial

El crecimiento de estas cinco canciones en Spotify confirma que los grandes momentos deportivos también se viven a través de la música, con los aficionados recurriendo a los temas que mejor representan la emoción del fútbol. Con España peleando hoy por un puesto en semifinales ante Bélgica, no sería extraño que estas cifras volvieran a dispararse en las próximas horas.