El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este miércoles la cesión definitiva ante Gibraltar tras la demolición de la Verja. «Hoy cae el último muro de Europa continental», ha expresado el dirigente socialista este miércoles desde la Línea de la Concepción (Cádiz), donde se ha producido el acto para conmemorar la caída de esta frontera terrestre.

«Hoy abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar de prosperidad compartida», ha asegurado el jefe del Ejecutivo, para añadir que son «poblaciones que jamás vivieron de espaldas».

Sánchez ha mencionado el mito de las columnas de Hércules que, según el dirigente socialista, «fijaron en este rincón de nuestro continente nada más y nada menos que la frontera del mundo conocido».

«Estamos abriendo un nuevo tiempo, sin duda alguna lleno de oportunidades para los más de 300.000 andaluces que viven en la zona del Campo de Gibraltar», señaló el presidente del Gobierno.

Reconocimiento de sus autoridades

El acuerdo firmado entre España y Gibraltar, firmado tras varios años de negociación posterior a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), que se inició con el reconocimiento, por primera vez en la historia, de la existencia de las «autoridades gibraltareñas».

En todo caso, el tratado no altera las posiciones de soberanía de las partes. España mantiene su reivindicación histórica sobre Gibraltar, mientras que el Reino Unido y las autoridades gibraltareñas conservan su postura sobre el estatus del territorio. Sin embargo, el acuerdo sí establece un marco de cooperación estable que busca garantizar la convivencia, la prosperidad económica y la seguridad en la zona.

El presidente del Gobierno ha puesto en valor que el acuerdo afectará a «15.000 trabajadores y trabajadoras que cruzan a diario la verja, el 70% de nacionalidad española y que representan la mitad de la fuerza laboral gibraltareña».

Sánchez ha descrito la existencia de la verja hasta hoy como «una herida abierta para los miles de trabajadores que cruzaban cada día sin saber cuánto tardarían en llegar a su puesto de trabajo».

El dirigente socialista ha comparado la Verja con otras fronteras físicas terrestres, diciendo que había «familias separadas por unos metros de metal» y se ha referido a las generaciones que «crecieron pensando que no había una solución posible». «Por supuesto, había solución», se ha vanagloriado Sánchez.

«Eso es lo que hemos hecho», ha apostillado el presidente del Gobierno, para añadir que dialogan «sin renunciar» a «los principios que cada uno legítimamente tiene». Concretamente, ha definido la «posición de España en la cuestión de Gibraltar» como «alineada con el interés nacional» y con «el pleno respeto al derecho internacional».

Implicaciones del pacto con Gibraltar

Una vez que entre en vigor el pacto entre España y Reino Unido, nuestro país ejercerá las competencias Schengen en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar. Sánchez ha aclarado que su Gobierno garantizará «la seguridad de la frontera exterior europea y el pleno control de visados».

También respecto a la «libre circulación de mercancías»: «Se establece una unión aduanera entre la Unión Europea y Gibraltar y se alcanza una convergencia fiscal de manera indirecta que pondrá fin a los desequilibrios históricos».

Entre otras cosas, también ha hablado de otros aspectos como la apertura del aeropuerto de Gibraltar al tráfico civil a través de un modelo de gestión compartida.

Por otro lado, también se ha referido al aspecto laboral de los trabajadores transfronterizos: «Sus prestaciones por desempleo quedan garantizadas, sus pensiones estarán protegidas y podrán complementarse hasta los mínimos españoles; por tanto no habrá tampoco, pues unos retrasos en los cobros de prestaciones a causa de la descoordinación administrativa».

En ese sentido, ha celebrado que cualquier ciudadana de la UE con residencia legal en España «podrá ejercer una actividad por cuenta ajena en Gibraltar, sin discriminación y en igualdad de condiciones».

Por último, ha valorado la creación de un fondo social «para promover la cohesión y la solidaridad entre Gibraltar y el campo de Gibraltar». Ese mismo se financiará con fondos de la Unión Europea y por el Reino Unido. Todo ello para «paliar las desigualdades a uno y otro lado de este lugar con acciones concretas en formación, en empleo y oportunidades a los jóvenes de esta tierra».