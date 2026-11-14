El 3 de octubre de 2025, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil puso bajo el foco los pagos en efectivo del PSOE a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y antiguo secretario de Organización de Pedro Sánchez. Los investigadores detectaron indicios de entregas de dinero que no encontraban correspondencia en la documentación facilitada por el partido al Tribunal Supremo. La investigación alcanzaba así los sobres que salían de Ferraz hacia quien había ocupado uno de los principales puestos de poder del sanchismo.

El informe contrastaba los registros aportados por los socialistas con fotografías y conversaciones intervenidas a Koldo García y a su entonces pareja, Patricia Uriz. Parte de los pagos coincidían con las liquidaciones declaradas. Otros, según los agentes, carecían de respaldo en la información entregada. Los mensajes permitían reconstruir un sistema de recogida de sobres en la sede socialista destinados tanto a Ábalos como a su asesor.

Uno de los ejemplos era especialmente concreto: un sobre dirigido a Ábalos en junio de 2019 llevaba anotados 826,73 euros, mientras que la documentación del PSOE reflejaba una liquidación de 321,29 euros. La diferencia ascendía a 505,44 euros. Para los investigadores, las discrepancias merecían atención porque podían apuntar a ingresos no declarados y no constituían un episodio aislado.

Ferraz negó cualquier financiación ilegal y defendió que los pagos correspondían a gastos justificados. Sobre aquel sobre, sostuvo que la diferencia se explicaba por gastos de manutención del equipo de Organización que acompañaba a Ábalos. El partido aseguró que sus cuentas estaban auditadas y que había comunicado los abonos a los investigadores.

El informe no acreditaba por sí solo una caja B del PSOE ni que Sánchez conociera aquellas entregas. Pero situaba una cuestión incómoda en el centro del partido: la UCO había localizado mensajes sobre pagos que no conseguía conciliar con los registros recibidos. La responsabilidad política remitía al control sobre el dinero de Ferraz y sobre quien había sido simultáneamente ministro y responsable de la organización socialista. Las explicaciones del PSOE debían responder a esas discrepancias concretas.